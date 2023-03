Il blu assoluto di Diana Migliorato in mostra alla Gallery IN di Padova

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Diana Migliorato creativa, disegnatrice, pittrice, nata nel 1970 a Padova, si diploma in Discipline Pittoriche all'Istituto d’Arte Pietro Selvatico. Prosegue gli studi in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia sotto l’influenza della scuola di Emilio Vedova. Frequenta i corsi estivi di Vittorio Basaglia. Approfondisce tecniche di illustrazione e pittura murale alla Scuola Internazionale di Sarmede sotto la guida di Stephan Zavrel. Attualmente docente di discipline grafiche e pittoriche al Liceo Artistico Valle a Padova. Nel 2022 apre uno studio a Venezia e gestisce per 6 mesi uno Spazio Condiviso con altri artisti nello Storico Palazzo Manuzio a San Polo. A dicembre 2023 apre a Padova Gallery “IN” nel più bel palazzo della Via lo storico feudale Capodilista in Via Umberto 1 n°78 a due passi dal Prato della Valle. Una nuova realtà rivolta all’arte e al design, uno studio d'artista disponibile anche alla presentazione di nuove situazioni e aperto a tutte le forme d’arte. Infatti, “IN” sta per essere In, Interior, Inside, International, Inarrestabile e Inclusione. La scelta del colore BLU, il preferito da Diana Migliorato, verrà spiegato all’inaugurazione venerdì 31 marzo. “Si parlerà di BLU in tutte le sue varianti di tono e mescolanza, rappresentato come il blu-nero intenso del fondale marino che solo una volta illuminato può rivelare molteplici e sorprendenti colori”, anticipa l’artista. “Il blu-scuro infinito tra le stelle che ci regala il sogno di altri mondi. Il BLU spirituale, che ci eleva e solleva dalla quotidianità. Il BLU delle imprese che colora l'immagine coordinata di aziende solide e che vogliono trasmettere sicurezza. L'azzurro-cielo, uno tra i colori più usati, che dona serenità agli spiriti caldi. Il Blu-verde che ci trasporta nella natura, i nuovi blu-verde-magenta colori misti che si usano nella moda e nell'arredo. Un mondo infinito di BLU ci circonda e ci avvolge. Nella serata inaugurale sarete avvolti, anzi immersi in un'esperienza sensoriale visiva, musicale e di parola nel BLU assoluto. La Galleria come in un acquario vi farà entrare in un mare/cielo blu come sfaccettature multicolori”. INAUGURAZIONE della Mostra “Blu” di Diana Migliorato venerdì dalle ore 19.00 alle ore 21.00 Gallery IN Via Umberto 1° n.78 a Padova. DATE: 31 marzo / 13 aprile 2023. ORARI: dal lunedì alla domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.30. galleryinpd@gmail.com