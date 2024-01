Direttamente da "Ciao Darwin" Pamela Greggio incanta i ciclisti trevigiani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Come tradizione vuole, i ciclisti della Fausto Coppi Polyglass si sono ritrovati il 25 gennaio presso il Ristorante Alla Croce a Negrisia di Ponte di Piave,per chiudere la stagione 2023 e aprire quella del 2024. Tanti i premiati per l’occasione, tra tutti il pupillo Sebastiano Scatà vincitore di ben 4 maglie e ben 7 primi posti nella categoria junior. Campioni sociali 2023: Scatà- Pellin –Buoro E- Nardini- Tonon – Buoro R – Cadamuro mentre Campioni Provinciali: Burim – Calderan –Berto- Scatà Vincitori del Giro del Veneto Strada Lorenzon – Pellin, assente perché indisposto Giuseppe Amato Campione Triveneto 2022-2023 per ben 10 volte al primo posto tra i veterani. Fresco vincitore del Giro del Veneto ciclocross ivone Favaretto ha voluto omaggiare i colleghi ciclisti con dei buoni da usufruire presso il centro dentale Sident di Oderzo . Madrina della serata la modella - presentatrice Pamela Greggio appena rientrata da Milano dopo aver partecipato alla puntata di Ciao Darwin. Trevigiana di Cessalto ha vinto Miss Treviso 2023 e rappresenterà il Veneto al concorso di Miss Mondo 2024. Presenti alla serata, le Famiglie Zanchetta in ricordo di Luigi e Romano fondatori della storica azienda Polyglass, Luigi Bonato Az agricola Le Rive, Michele Carraro Az agricola Carraro, Paro Gianluca e Mauro - Pasticceria Floreno e lo speaker Maurizio Roma Agraria Roma di Negrisia. Il Vice Sindaco Stefano Picco ha elogiato tutti i componenti della squadra, nessuno escluso «associazioni così sono il fiore all’occhiello del territorio» Edi Tempestin