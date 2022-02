Ecco l'annullo filatelico dedicato al radicchio di Treviso

In occasione di della trentacinquesima Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP in programma a Dosson, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale dedicato. Nell’occasione, domenica 6 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 sarà possibile timbrare con il bollo speciale la corrispondenza presentata alla postazione di Poste Italiane allestita in piazza Da Vinci.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane, Filiale di Ufficio Postale di Treviso Centro, Sportello filatelico di Piazza Vittoria, 1 – 31100 Treviso. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.