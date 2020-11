A Castelbrando c'è u nuovo "Dpcm", ossia come unire hotel, ristorazione e massaggi

CastelBrando, storico castello della Marca Trevigiana, ha deciso di non arrendersi alla difficile situazione che stiamo vivendo a livello sanitario ed economico e con inventiva e tenacia vuole continuare ad offrire grande ospitalità e servizi ai propri clienti, in totale ottemperanza dell’ultimo Dpcm del 3 novembre scorso. E’ così nato il Pacchetto D.P.C.M. (Dormire Piacevolmente con Cena e Massaggio) un’invenzione propositiva per dare la possibilità di mantenere attivo il turismo all’interno delle Colline del Prosecco, tra due dei borghi più belli d’Italia (Cison di Valmarino e Follina) dove si trova CastelBrando. Con la sicurezza al primo posto tutti gli ospiti del castello potranno vivere un’esperienza da sogno grazie a questo pacchetto che permette di dormire, mangiare, degustare i vini del territorio e rilassarvi con un massaggio di coppia.

Questa l'offerta nel dettaglio:

- Degustazione di benvenuto con 2 calici di vino del territorio

- Piacevole soggiorno in camera matrimoniale classic con prima colazione

- Cena in Ristorante La Fucina con due portate e dessert, a scelta dal menù, bevande escluse

- Massaggio di coppia da 20 minuti

Costo del pacchetto euro 129,50 a persona

CONDIZIONI:

- valido nel week end

- valido fino al 30 novembre

- su richiesta e prenotazione

- non valido per voucher regalo

- la tassa di soggiorno di euro 1,50 a persona a notte non è compresa

- per le prime 5 prenotazioni confermate, upgrade in Junior suite

