Dune 2, riprese al via la prossima settimana: blindata la Tomba Brion

Tutto pronto a San Vito di Altivole per le riprese dell'attesissimo kolossal "Dune: Parte 2". Da lunedì 4 luglio il regista canadese Denis Villeneuve e la sua troupe saranno al lavoro nella Marca per girare alcune sequenze del nuovo film della saga.

Proprio in questi giorni la Tomba Brion, location delle riprese, è stata donata al Fai (Fondo per l'ambiente italiano). Durante la cerimonia di donazione, giovedì 30 giugno, i nuovi proprietari hanno annunciato che il monumento funebre, progettato dall'architetto Carlo Scarpa, resterà chiuso per tutta la prossima settimana. Le visite riprenderanno dall'8 luglio: il motivo è ovviamente quello di lasciare spazio alle riprese del film con protagonisti Zendaya e Timothée Chalamet. Le riprese, al via da lunedì, dureranno verosimilmente fino a mercoledì 6 luglio. Blindatissimo il set: il sindaco di Altivole, Chiara Busnardo, ha firmato un'ordinanza ad hoc per limitare gli accessi nell'area delle riprese. Inevitabile l'arrivo di decine di fan da tutta Italia ma i controlli saranno serrati. Per Altivole resta l'orgoglio di fare da sfondo a uno dei film internazionali più attesi della prossima stagione cinematografica: la data d'uscita del film, prevista per il 20 ottobre 2023 è stata di recente posticipata al 17 novembre 2023.

Set blindato

L'ordinanza firmata dal sindaco Chiara Busnardo prevede la chiusura al traffico, esclusi residenti e mezzi di soccorso, del viale che porta al cimitero di San Vito e il divieto di sosta per tutti, dal 29 giugno al 10 luglio. Divieto di sosta anche sui parcheggi del cimitero ad esclusione di quello per i disabili e di due parcheggi a nord dal 3 luglio all'8 agosto.

Al cimitero di San Vito di Altivole, dal 4 al 6 luglio, sarà consentito l’accesso solo per interventi di manutenzione alle tombe o in caso di sepoltura di un defunto. Divieto di sosta nel parcheggio del parco Don Gnocchi in via Brioni dal 2 al 10 luglio. La casa di produzione Eagle Pictures Spa si è assunta l'onere di collocare la segnaletica di preavviso e di chiusura dei viali durante i periodi di chiusura. Chiunque non rispetterà l'ordinanza sarà multato.