Vittorio Veneto ospita le riprese dello sceneggiato tedesco "Eau de vie"

La troupe è arrivata lunedì 14 per cominciare l’allestimento del primo set al Museo del Cenedese che rimarrà chiuso al pubblico per tutta la durata della lavorazione. Nelle riprese della fiction, che proseguiranno fino agli inizi di luglio e vedranno impegnata una crew di 50 persone, sono coinvolti anche Palazzo Todesco, l’ex Monte di Pietà e numerose location esterne a cominciare da Piazza Flaminio.

«Il programma - spiega il sindaco Antonio Miatto - è stato concordato con la produzione in modo da ridurre al minimo i disagi per i residenti. A fronte di un piccolo sacrifico la città ne avrà comunque un importante tornaconto sul piano della visibilità e della promozione dell’immagine a livello turistico, soprattutto nei paesi di lingua tedesca». A partire da lunedì 14 e fino al giorno 24 dunque, l’area antistante Palazzo Todesco sarà interessata dalle operazioni di carico e scarico dei materiali e sosta automezzi. Il primo ciak vittoriese è previsto giovedì 17 giugno con prosecuzione il successivo giorno 18 nelle aree di Via Roma, Piazza Flaminio e via Martiri della Libertà. Il 21 giugno verranno poi girate le scene previste al Museo del Cenedese con utilizzo anche di Palazzo Todesco e dell’ex Monte di Pietà. Durante queste giornate saranno possibili deviazioni e blocchi intermittenti del traffico. Il 23 giugno toccherà quindi alle riprese serali effettuate in piazza Flaminio con ambientazione presso l’osteria «La Cerva». Il 28 giugno sono quindi previste una serie di scene girate con camera car e drone lungo le vie Mostofiore, Via Carpesica, Via Monticanello, Via dei Soldera e Via Col di Lana. Il 1° Luglio la troupe si sposterà infine a Serravalle per girare presso l’area di Sevizio Jet+. La circolazione stradale e pedonale sarà regolamenta e momentaneamente bloccata solo durante le riprese delle diverse scene. Durante la lavorazione dello sceneggiato, dal 16 al 24 giugno la troupe occuperà inoltre alcune aree di parcheggio e spazi pubblici. In Largo la Piazzola, dietro Palazzo Todesco, verrà utilizzata - come punto di sosta per gli automezzi - l’area davanti alla scalinata di accesso del «Castrum». È previsto inoltre l’utilizzo dei parcheggi di Piazza della Fontana (di fronte ai civici 15, 17, 28 e 29) di via Roma (dall’altezza del civico 56 al civico 96) e di 16 posteggi auto nell’area di parcheggio di via Guido Casoni.

La trama

”Eau de vie" è la storia di tre donne, collegate l’una all’altra dall'azienda di famiglia, la storica distilleria della grappa …"Preuss". Le tre donne sono Julia, Ricarda e Constanze. Rispettivamente la sorella gemella, la moglie e l’ex moglie di Karl Preuss, il patriarca a capo dell’impero del liquore. Quando Karl muore all’improvviso, è necessario trovare un successore per l’impresa di famiglia: odi e amori, avidità e antichi segreti costituiscono la trama della serie. Sullo sfondo, un territorio dove i vigneti e la grappa insieme alle bellezze del paesaggio e delle architetture, finiscono col diventare un elemento essenziale del racconto.