Ad un anno dall'incidente torna in servizio il trenino turistico di Eraclea

È una delle attività più attese dai turisti, che possono godere di questo servizio per vedere (e far vedere ai loro figlioletti) la cittadina da un’altra prospettiva. Quella da un trenino turistico. Il servizio, diventato ormai una attrazione abituale per Eraclea Mare e per questo molto richiesto da tutti i turisti, ripartirà da lunedì 17 giugno. «E’ una delle attrazioni che ormai fanno parte delle abituali attività serali per le località turistico balneari» ha ricordato il presidente di Atvo, Fabio Turchetto «e non a caso siamo presenti da tempo praticamente in tutte le realtà della costa veneziana. E non potevamo non esserci ancora ad Eraclea Mare, realtà che sta crescendo molto negli anni, ha davanti a sé un futuro incoraggiante e molto interessante e merita di essere seguita, anche per quanto riguarda le attrazioni, oltre che nei servizi. Come Atvo e Città Metropolitana, siamo sempre attenti alle richieste del territorio».

Il trenino sarà attivo tutte le sere, dalle ore 20.30. Partenza da via Dancalia (nei pressi del ristorante Marinara), con percorrenza per via Marinella, via delle Rose, della Pineta, quindi via Livenzuola, via dei Lecci, via degli Aceri e poi rientro in via Dancalia. Costo 2,50 euro; bambini fino a 4 anni non pagano. Il trenino è dotato di due vagoni ed è condotto da un autista Atvo con oltre 20 anni di esperienza alla guida di mezzi dell’Azienda.

Particolarmente soddisfatta la sindaca Nadia Zanchin che ha commentato: «Come amministrazione siamo felici del ritorno del trenino turistico a Eraclea Mare poiché è molto atteso e considerato un'attrazione costante della località balneare che rallegra le serate dei turisti di tutte le età dai più piccoli ai più grandi. I turisti che usufruiranno del servizio potranno infatti godere appieno della bellezza della nostra pineta, trovando quest’anno dei percorsi completamente rinnovati quali via Marinella e viale delle Rose oggetto di importanti interventi con il rifacimento dei sottoservizi e dell’intero manto stradale, per il quale è stato utilizzato un particolare materiale il biostrasse con particolare attenzione quindi all’ecosistema. Naturalmente siamo grati ad Atvo per mettere nuovamente a disposizione questo attrattivo servizio e per la costante attenzione che presta al nostro territorio».

L'incidente del 3 luglio 2023, quando il rovesciamento di alcune carrozze provocò il ferimento, in modo fortunatamente lieve, di undici persone, aveva portato alla sospensione del servizio per l'intera scorsa stagione. Alla guida del mezzo c'era Bruno Possamai, 61enne di Spresiano, che è stato indagato dalla Procura di Venezia per quell'episodio, riconducibile probabilmente ad una manovra avventata dello stesso autista.