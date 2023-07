Falcata di Villorba: la seconda edizione tra i girasoli al tramonto

La città di Villorba è pronta ad accogliere la tanto attesa seconda edizione de La Falcata di Villorba, una manifestazione ludico motoria che promette di combinare sport, divertimento e la bellezza della natura. L'evento si terrà sabato 22 luglio, a partire dalle ore 19:00 lungo due emozionanti percorsi a passo libero, di 5 e 10 chilometri, che attraverseranno scenari incantevoli tra i girasoli al tramonto, tema dell’evento. L'atmosfera magica di questa manifestazione renderà l'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

«Questo evento sportivo - dicono il sindaco Francesco Soligo e l’assessore allo sport Egidio Barbon - di cui abbiamo coniato il nome vorremmo diventasse un appuntamento fisso, capace di raccontare e far conoscere il territorio con questa forma di marketing sostenibile».

L’evento avrà inizio e termine presso l'azienda agricola biodiversa Nonno Andrea situata in Via Campagnola, 72B a Villorba. «Siamo onorati – dice Luca Manzan, socio dell’azienda agricola - di poter essere parte della seconda edizione della Falcata di Villorba, una manifestazione con un importante scopo benefico in favore del nostro territorio. La partenza e l’arrivo tra i nostri girasoli saranno una meraviglia, un’occasione per celebrare la Natura e vivere la bellezza della campagna d’estate».

La Falcata di Villorba è organizzata con cura e professionalità dalla ASD R4C, promossa da Avis Villorba e in collaborazione con il Comune di Villorba e l’azienda agricola biodiversa Nonno Andrea. Numerosi i supporter della manifestazione tra cui CMB Centromarca Banca, 1/6H Sport, San Benedetto, Crich, Studio Dentistico Campion, Aiino, Hausbrandt, Treviso Assicura UnipolSai, RG Studio Pubblicità, Fantic, Tatobar, Al Ciaro de Luna, 3Chic, Gruppo Alpini di Villorba, H.Robert abbigliamento tecnico, Macelleria Pizzolon, AICS. La quota di partecipazione è di 10,00 euro con pacco gara, che include una t-shirt dell'evento in tessuto tecnico, una bibita Aquavitamin di San Benedetto, assicurazione, punti di ristoro lungo il percorso, biscotti Crich, il coinvolgente DJ Fabriborg, gadget degli sponsor fino a esaurimento. I fondi raccolti tramite le iscrizioni saranno devoluti alle Scuole d'Infanzia Paritarie del Comune di Villorba. Il pacco gara è garantito per i primi 1.000 iscritti. Per ulteriori informazioni e per registrarsi all'evento, vi invitiamo a farlo online su Endu.net “La Falcata di Villorba” o su Nonnoandrea.it. Invitiamo tutti gli appassionati di sport, le famiglie e gli amanti della natura a partecipare alla Falcata di Villorba. Questo evento offre l'opportunità di divertirsi, mantenere uno stile di vita attivo e godere di paesaggi mozzafiato. Per informazioni aggiuntive, contattare: ASD R4C, Email: asd.r4c@gmail.com, Telefono: 348 7610642 - 338 9834146