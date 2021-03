Nasce "Fammi Felice", progetto online che fa incontrare i pony e i bambini

Zona rossa, chiusura di scuole materne e primarie, tanti bambini a casa senza possibilità di vivere un momento di svago in mezzo alla natura. Anche l'attività del maneggio si ferma, ma non si ferma la creatività. E così, se i bambini non possono andare dai loro amici pony, saranno i pony ad andare dai bambini.

Articolo V Horse Academy, di Colle Umberto, con i suoi meravigliosi animali entra nelle case dei bambini portando un momento di allegria, di curiosità, di scoperta. Come funziona? Ci si prenota tramite una richiesta mail scegliendo l'orario ed il pony che si vuol conoscere e ci si collega su una piattaforma di videocall all'orario stabilito: le maestre di Articolo V ed il pony prescelto saranno lì ad accogliere il bambino per farlo divertire e sorridere, per farlo entrare nel mondo del pony, per augurargli una buona giornata, o fargli una sorpresa di buon compleanno.

Non solo, il progetto "Fammi Felice Online" potrà portare un po' di sollievo anche a tutti quei bambini che sono a casa o in ospedale ammalati e che non hanno alcuna possibilità di passare dei bei momenti in mezzo alla natura in compagnia di un animale così simpatico. Ecco che ricevere l'affetto, il saluto e la simpatia del pony sarà per il piccolo ammalato un momento di evasione da una realtà spesso troppo crudele e penalizzante per la sua giovane età. Allo stesso tempo i pony si sentiranno utili ed avranno la possibilità di far conoscere tutte le loro caratteristiche, le loro qualità e le loro abitudini. Tutte le informazioni sull'attività si possono avere scrivendo una mail a info@articolov.it.