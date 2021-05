Inaugurato a Col San Martino un nuovo parco dedicato ai più piccoli

L’Amministrazione comunale di Farra di Soligo, cogliendo al volo la mattinata di sole, ha inaugurato venerdì 14 maggio il parco giochi nella borgata San Martino. «Abbiamo deciso di investire una piccola somma per per ridare vita a questo spazio e metterlo a disposizione della comunità di Col San Martino. Questa area, di proprietà del Comune e per anni rimasta incolta, è stata riqualificata e dedicata ai più piccoli.» afferma il Sindaco Mattia Perencin «L’Amministrazione si è impegnata realizzando una nuova staccionata e installando alcuni giochi, una panchina e una piccola fontanella».

Venerdì mattina, alla presenza del Sindaco, degli Assessori Merotto e Spadetto, del capogruppo degli Alpini di Con San martino e di Don Carlo, il parco è stato formalmente inaugurato e “consegnato” ai più piccoli, rappresentati dai bambini della scuola dell’infanzia San Martino che hanno partecipato all’abbellimento del parco con dei lavoretti realizzati per l’occasione.

All’inaugurazione era presente anche il giovane Michele Baiocco, membro dell’Associazione AIPD (Associazione Italiana Persone Down), che abita in prossimità del parco. A Michele, che si è reso disponibile ad occuparsi dello sfalcio dell’erba, il Sindaco ha consegnato un nuovo rasa erba, ringraziandolo per la preziosa collaborazione.