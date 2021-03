Posticipata la scadenza del 9^ concorso fotografico dedicato alle colline patrimonio Unesco

Non appena tali restrizioni verranno meno, sarà stabilito il termine per la consegna delle fotografie e della domanda di partecipazione

A causa delle restrizioni attualmente in vigore per l’emergenza sanitaria da Covid-19, è stata posticipata a data da destinarsi la scadenza del concorso fotografico indetto dall’Amministrazione Comunale, intitolato “Farra di Soligo, scorci e vedute tra le colline dell’Unesco”, precedentemente prevista per giovedì 8 aprile 2021. Le limitazioni agli spostamenti non consentono infatti ai partecipanti di realizzare gli scatti fotografici nel territorio comunale di Farra di Soligo. Non appena tali restrizioni verranno meno, sarà stabilito il termine per la consegna delle fotografie e della domanda di partecipazione.

«Purtroppo l’incertezza del momento non ci consente di stabilire una nuova scadenza – spiega il Sindaco Mattia Perencin – Invito comunque i partecipanti a tenersi pronti per venire a fotografare le nostre colline, non appena la normativa consentirà questo tipo di spostamenti». Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Farra di Soligo (www.farra.it).

PER INFORMAZIONI:

Comune di Farra di Soligo - Ufficio Cultura: telefono 0438 901524 - 901531 / e-mail: cultura@farra.it