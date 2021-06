Suoni di Marca 2021 porta a Treviso il rock dei Fast Animals and Slow Kids

Suoni di Marca prosegue con gli annunci che andranno a comporre la kermesse protagonista dell’estate trevigiana, svelando finalmente anche le date ufficiali del festival che si terrà sulle Mura di Treviso dal 29 luglio al 7 agosto.

Al programma si sono aggiunti in queste ore i Fast Animals And Slow Kids che, dopo il successo del singolo "Cosa ci direbbe" insieme a Willie Peyote, la band porterà a Treviso tutta la sua carica live nel nuovo tour acustico "Dammi più tempo" che farà tappa a Suoni di Marca sabato 31 luglio. Biglietti già in vendita a 17 euro più diritti di prevendita su Ticketone. La band di Perugia, composta da Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti, festeggia quest'anno il primo decennio di carriera, ripercorrendo le tappe di un intenso viaggio ricco di chilometri, palchi e musica, avvicinandosi per la prima volta al proprio pubblico con una versione più intima ed acustica dei loro brani più celebri.