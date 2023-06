Festa d'estate a Vascon, Rumatera e Los Massadores per la 34esima edizione

Cinque serate di musica live, divertimento assicurato, buon cibo e tanta compagnia a Vascon di Carbonera dal 22 al 26 giugno per la 34esima edizione della "Festa d'estate", da oltre 30 anni appuntamento irrinunciabile dell'estate trevigiana.

Grazie allo straordinario impegno del Gruppo ricreativo culturale 86, torna a Vascon di Carbonera, il programma di quest'anno si preannuncia a dir poco imperdibile. Gli ultimi anni sono stati molto difficili tra stop forzati causa Covid e tante restrizioni da dover applicare al festival. Quest’anno la ripartenza con cinque serate ricche di musica e divertimento sempre ad ingresso gratuito. Il programma parte forte, anzi fortissimo, già con la prima serata: giovedi 22 giugno i "dolgissimi" Rumatera apriranno alla grande questa edizione; nel “Tosi di campagna 15 anni Tour” ricordano l’anniversario del primo tour di 15 anni fa, celebrando degnamente il loro primo disco, assieme a tante canzoni del loro repertorio, in un concerto che si preannuncia esplosivo. Prima di loro i Dalyrium Bay, band fondata ad Udine nel 2019, propongono un Surf Groove Punk energico e senza regole, che vede nel contesto live la sua massima realizzazione.

Venerdi 23 giugno la cantautrice e chitarrista Leydis Mendez,cubana d’origine, con il collettivo Carretera Central, ci promette un viaggio immersivo dentro la grande cultura musicale della sua terra, per scoprirne le radici. Ad aprire il concerto i trevigiani Radio-line(e). Sabato 24 tornano sul palco di Vascon I Wit Matrix, storica tribute band dei Pink Floyd, propongono uno spettacolo unico nel suo genere, famosi per la loro capacità di ricreare le particolari atmosfere che hanno reso celebre la mitica band britannica. Questa volta con un ospite d'eccezione: Cesareo di “Elio & le Storie Tese“ considerato uno dei migliori chitarristi d'Italia e coautore di molti successi della band. Domenica 25 uno dei gruppi più seguiti del Veneto, ogni loro concerto è una vera e propria festa, ebbene si! Sul palco della festa d’estate i Los Massadores. La 34esima edizione si concluderà lunedi 26 facendo un grande salto negli anni ’80 grazie ai dj di Radio Company. Un’ondata di ricordi con Radio 80 Power di Radio Company, la più bella musica per veri ottantamaniaci e l’animazione di ottimi ballerini, vestiti a tema. Nelle serate di venerdi, sabato e domenica la musica accompagnerà l’aperitivo in piazza dalle 19 con i dj set di Teste scalze, El Dapa Dj e Dj Mario. Come sempre ricco stand gastronomico e i chioschi gestiti dai volontari del gruppo saranno attivi tutte le sere. Tutte le info e aggiornamenti sulla pagina facebook, sul profilo instagram o sul nuovissimo sito del gruppo www.gr86.it