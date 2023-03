Martedì al cinema con tre euro, a Treviso i film degli Oscar

Proseguono martedì 14 marzo nelle sale di Treviso e provincia gli appuntamenti dell’edizione 2023 de “La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale realizzato in collaborazione tra Regione Veneto, Fice delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta Agis.

A Treviso il Multisala Edera propone alle 17, 18.45, 20.30 e 22, la visione a costo ridotto di “Tori e Lokita” di Luc e Jean-Pierre Dardenne, vincitore del Premio Speciale per il 75° anniversario al Festival di Cannes. Un bambino e una ragazza adolescente hanno affrontato da soli un difficile viaggio per lasciare l’Africa e arrivare in Belgio. Qui, possono fare affidamento solo sulla loro profonda amicizia contro le difficoltà dell’esilio.

Spostandosi in provincia, al Cinema Cristallo di Oderzo troviamo alle 20.30 il film “Sì chef - La brigade” (Francia, 2022, 105’) di Louis-Julien Petit. Protagonista alle 16.45 e 19.45 al Multisala Verdi di Vittorio Veneto sarà “Tár” di Todd Field, che vede protagonista Cate Blanchett, vincitrice al Festival di Venezia della Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e ai Golden Globe come Miglior attrice in un film drammatico. Due le opere tra le quali scegliere al Multisala Cinergia di Conegliano. Alle 17.45 e 20.20 iniziano le proiezioni di “Empire of Light” di Sam Mendes. In alternativa, alle 18.10 e 20.40, è possibile optare per “Mixed By Erry” di Sydney Sibilia, una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. Il Multisala Manzoni di Paese punta alle 21 su "The Fabelmans" di Steven Spielberg. A Castelfranco Veneto, l’appuntamento è alle 21.15 al Multisala Hesperia con "Non così vicino" di Marc Forster con Tom Hanks. Ricco, infine, il cartellone del Cinema Italia Eden di Montebelluna che questa settimana conta ben sei film in programmazione a tre euro. Si comincia alle 16.30 (con replica alle 21.30) con “Miracle - Storie di destini incrociati” di Bogdan George Apetri. Si prosegue alle 16.45 con “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana” di Haruo Sotozaki. Il film racconta cosa succede a Tanjiro, il ragazzo diventato cacciatore di demoni, dopo che la sua famiglia è stata uccisa e sua sorella Nezuko trasforma in un demone. Alle 17.05 ancora cinema di animazione con “Mummie a spasso nel tempo” di Juan Jesús García Galocha. Alle 19 “Empire of Light” di Sam Mendes e “The whale” di Darren Aronofsky, vincitore dell'Oscar per il Miglior attore protagonista (Brendan Freaser). L’ultimo film in cartellone a tre euro è, alle 19.05, “Creed III” di Michael B. Jordan.