Film a tre euro nei cinema della Marca: martedì il terzo appuntamento

Terzo appuntamento martedì 19 aprile nei cinema di Treviso e provincia con la rassegna "La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema" progetto promosso da Regione Veneto in collaborazione con Fice delle Tre Venezie e l’Unione interregionale triveneta Agis.

Tre sono anche questa settimana i film tra i quali scegliere al Multisala Corso di Treviso. Alle 17.30, 19 e 20.30 "Ali & Ava - Storia di un incontro" di Clio Barnard. Due mondi diversi che si incontrano nella realtà di Bradford, città industriale nel cuore dello Yorkshire. Ali gestisce degli appartamenti e vive un matrimonio segnato da un dolore. Ava è una maestra elementare. Si incontrano e riempiono le rispettive esistenze sfidando le convenzioni e gli ostacoli che trovano lungo una strada fatta di romanticismo, canzoni cantate a squarciagola e passione. Negli stessi orari viene proiettato anche "Gli idoli delle donne" (Italia, 2022, 91’) di Lillo e Greg e Eros Puglielli. Infine, sempre alle 17.30, 19 e 20.30, verrà proiettato anche "Sundown" di Michel Franco. Una ricca famiglia britannica in vacanza ad Acapulco viene richiamata nel Regno Unito da un’emergenza che farà crollare il delicato equilibrio della famiglia, apparentemente affiatata. Il Multisala Edera guarda invece alla Mostra del Cinema di Venezia offrendo la possibilità di vedere alle 17.30, 19.30 e 21.30, "Un altro mondo" di Stéphane Brizé, vincitore nel 2021 del Premio Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani.

In provincia, al Multisala Verdi di Vittorio Veneto troviamo, alle 16.45, 19.00 e 21.10, "La figlia oscura" di Maggie Gyllenhaal, tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante e premiato a Venezia per la migliore sceneggiatura. Dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia del 2020, dove è stato presentato fuori concorso, arriva anche “Il ritratto del duca” diretto da Roger Michell (il regista di "Notting Hill"), in cartellone alle 20.30 al Cinema Cristallo di Oderzo. Il film è in programmazione (ore 17.20, 19.25 e 21.30) anche al Multisala Cinergia di Conegliano che, alle 17.50 e 20.15, propone inoltre "C'mon C'mon" di Mike Mills con Joacquin Phoenix. Al Multisala Manzoni di Paese si potrà vedere alle 20.45 "Una vita in fuga" di Sean Penn presentato all'ultimo festival di Cannes. Infine, il Cinema Italia Eden di Montebelluna offre la possibilità di scegliere tra due film. Alle 16.55, 19.20 e 21.45 "La figlia oscura" di Maggie Gyllenhaal. Inoltre, alle 17.10, 19.25 e 21.40, si potrà vedere anche "Lunana" di Pawo Choyning Dorji. Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro.