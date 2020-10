Al cinema con soli tre euro, martedì 20 ottobre il terzo appuntamento

Proseguono anche martedì 20 ottobre, nelle sale di Treviso e provincia aderenti gli appuntamenti con “La Regione del Veneto ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale di successo organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo delle Tre Venezie e Regione Veneto. Per due mesi consecutivi, ad ottobre e novembre, la rassegna consentirà al pubblico di appassionati di entrare in sala con un biglietto ridotto a soli tre euro.

Molto ricca questa settimana la programmazione del Multisala Corso di Treviso, con ben quattro film tra cui scegliere. Alle 17.30 inizia la proiezione di “Imprevisti Digitali” di Benoît Delépine e Gustave Kervern, vincitore dell’Orso d’Argento alla 70° Berlinale. Alle 20.30 troviamo in cartellone “Lasciami andare” di Stefano Mordini con Stefano Accorsi. Alle 17.30 e 20.30 si potrà inoltre decidere tra altre due opere: “Lockdown all'italiana” di Enrico Vanzina oppure, negli stessi orari, “The Secret - Le verità nascoste” di Yuval Adler. Maja. Il Multisala Edera punta, alle 17.35, 20.10 e 22.15, su “Crescendo - #makemusicnotwar” di Dror Zahavi, film su Eduard Sporck, direttore d'orchestra di importanza mondiale che riceve ed accetta la proposta di costituire un'orchestra formata da giovani musicisti israeliani e palestinesi con l'obiettivo di realizzare un concerto.

In provincia, due le proposte questa settimana al Multisala Cinergia di Conegliano. Alle 17.40 e 21 “Tenet” di Christopher Nolan. Alle 17.30, 19.40 e 21.50 inizia invece “Lasciami andare” di Stefano Mordini. Il Cinema Cristallo di Oderzo offre alle 20 e alle 22 la visione a costo ridotto del film “I Miserabili” di Ladj Ly, Miglior film francese dell’anno e Premio della Giuria al Festival di Cannes. Il film è stato girato esattamente dove Victor Hugo aveva ambientato il suo romanzo, a Montfermeil, nella periferia a un’ora dal cuore di Parigi. A Paese, il Multisala Manzoni propone alle 17.30 e 20.30 il documentario d’autore “Molecole” di Andrea Segre. Infine, due le possibilità questa settimana al Multisala Verdi di Vittorio Veneto. Alle 17.30, 19.55 e 22.15 inizia “La vita straordinaria di David Copperfield” di Armando Iannucci, adattamento di uno dei romanzi più amati di Charles Dickens. Un racconto della vita del personaggio letterario, dalla sua giovinezza fino all’età adulta, narrato in uno stile ironico, tipico del regista. In alternativa, alle 17.30 e 20, si può scegliere “Burraco fatale” di Giuliana Gamba, racconti di uno sfaccettato universo femminile che si svela attraverso la vita di quattro donne di mezza età. Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione secondo le modalità previste dalla sala.