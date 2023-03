Al cinema con tre euro, martedì l'ultimo appuntamento

Ultimo appuntamento del mese, martedì 28 marzo, nelle sale di Treviso e provincia con le proiezioni de "La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema", progetto pluriennale realizzato in collaborazione con la Fice delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta Agis.

A Treviso, il Multisala Edera propone in questo ultimo martedì del mese la visione, alle 17.00, 19.15 e 21.30, di “Non così vicino” di Marc Forster, con Tom Hanks. Tratto dal comico e commovente bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo” di Fredrik Backman, l’opera racconta la storia di Otto Anderson, un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. In provincia, a Castelfranco Veneto, il Multisala Hesperia propone alle 18.30 e 21.15, “Romantiche” di Pilar Fogliati, storia di quattro ragazze che vivono a Roma e dintorni. Il Cinema Cristallo di Oderzo punta questa settimana, alle 20.30, su “Tori e Lokita” di Luc e Jean-Pierre Dardenne, vincitore del Premio Speciale per il 75° anniversario al Festival di Cannes. Al Multisala Verdi di Vittorio Veneto arriva invece alle 16.45, 19.20 e 21.20, il film “Tutto in un giorno” di Juan Diego Botto con Penelope Cruz. Un conto alla rovescia intreccia le vicende di persone impegnate a non mollare mentre attraversano le 24 ore che potrebbero cambiare le loro vite. Al Multisala Cinergia di Conegliano è l’Italia protagonista con in proiezione alle 17.40 e 20.20, di “L'ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino. Al Multisala Manzoni di Paese alle 21, “Empire of Light” di Sam Mendes.

La programmazione del Cinema Italia Eden di Montebelluna si conferma ricca anche questa settimana con quattro film diversi tra cui scegliere. Alle 16.15 inizia “Shazam! Furia degli dèi” di David F. Sandberg. Alle 17 e 19.05 si prosegue con “Aftersun” di Charlotte Wells con Paul Mescal. Alle 18.45 è il turno di “Everything Everywhere All at Once” di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, film trionfatore all’ultima Notte degli Oscar 2023 nelle categorie miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale, migliore attrice protagonista, migliori attore e attrice non protagonisti e miglior montaggio. Sempre dalla Notte degli Oscar arriva, alle 19 il film “The whale” di Darren Aronofsky, premiato nelle categorie miglior attore protagonista e miglior trucco e acconciatura. La rassegna riprenderà nel mese di maggio 2023.