Cinema, in Veneto film a 3 euro per tutti i martedì di novembre

Dopo il successo di ottobre, con 25 sale coinvolte, oltre novanta film, 250 proiezioni e 13mila presenze complessive, prosegue in Veneto anche nel mese di novembre l’appuntamento con "La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema". Il progetto è realizzato in collaborazione con la Federazione italiana cinema d'essai (Fice) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale triveneta Agis. Tutti i martedì del mese, la rassegna consentirà al pubblico di vedere le ultime uscite cinematografiche, insieme a opere alternative ai grandi circuiti commerciali, accompagnate anche dal commento di un esperto.

Sono sei le sale trevigiane che, martedì 2 novembre, offriranno un’ampia selezione di film tra cui scegliere. A Treviso il Multisala Corso propone, alle 17.30 e 20.30, “A White White Day - Segreti nella nebbia” di Hlynur Palmason, un’intrigante storia di vendetta e amore incondizionato. Inoltre, sempre negli stessi orari si potrà assistere alla commedia “Una notte da dottore” di Guido Chiesa. Sempre a Treviso, il Multisala Edera propone alle 16, 19 e 21.45 “Respect” di Liesl Tommy. Il film racconta la straordinaria storia di una delle donne più incredibili di tutti i tempi: Aretha Franklin.

Spostandoci in provincia, al Multisala Cinergia di Conegliano troviamo, alle 17.30 e 20.40, "The Last Duel" di Ridley Scott con Matt Damon e Ben Affleck. Al Cinema Cristallo di Oderzo, alle 20 e 22, “La felicità degli altri” di Daniel Cohen, commedia francese corale sul significato profondo dell’amicizia. Cinema italiano al Multisala Verdi di Vittorio Veneto con, alle 17.30, 19.50 e 22, “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo, interpretato da Toni Servillo e Silvio Orlando. Infine, il Multisala Manzoni di Paese alle 21 proietta “No time to die” di Cary Joji Fukunaga. L'ultimo film di James Bond interpretato da Daniel Craig.