Ultimo martedì con i film a 3 euro: cosa vedere il 29 novembre

Ultimo appuntamento martedì 29 novembre nelle sale di Treviso e provincia con le proiezioni dell’edizione 2022 de "La Regione ti porta al cinema con tre euro", progetto pluriennale della Regione Veneto, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis.

A Treviso il Multisala Edera propone, alle 17.30 e 19.30 la visione introdotta dal critico cinematografico Giuseppe Ghigi, di “I figli degli altri” di Rebecca Zlotowski. Il film è in cartellone anche alle 21.30. In provincia il Cinema Cristallo di Oderzo punta, alle 20.30 su "Le buone stelle" di Kore'eda Hirokazu, premiato al Festival di Cannes 2022 per la Miglior interpretazione maschile. La commedia è protagonista al Multisala Verdi di Vittorio Veneto dove, alle 16.45, 19.20 e 21.15, troviamo “Il piacere è tutto mio” di Sophie Hyde. Due le proposte questa settimana al Multisala Cinergia di Conegliano. Alle 17.40 e 20.10 “La Signora Harris va a Parigi” di Anthony Fabian. Il film racconta l’incantevole storia di una comune governante britannica il cui sogno di possedere un abito da sera firmato Christian Dior la condurrà verso una straordinaria avventura a Parigi. In alternativa, alle 18 e 20.45, si può optare per “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido con Riccardo Scamarcio e Louis Garrel. Il Multisala Manzoni di Paese in quest’ultima settimana di rassegna offre, alle 19.30 e 21.15 la visione di “Maigret” di Patrice Leconte, con l’introduzione del critico cinematografico Alessandro Cuk. Al Cinema Italia Eden di Montebelluna, infine, Manlio Piva dell’Università degli Studi di Padova sarà presente in sala alle proiezioni delle 18.20 e 21.15 di “Triangle of sadness” di Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes. Alle 15.30 e 17.40 verrà proiettato anche il film “Gli orsi non esistono” di Jafar Panahi, Premio speciale della Giuria alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. In cartellone alle 19.30 troviamo anche “The menu” di Mark Mylod, una dark comedy incentrata su una cena di alta cucina preparata dal famosissimo ed eccentrico chef Julian Slowik, che si tiene in un ristorante su una remota isola privata. Il costo del biglietto per tutti i film è di 3 euro.