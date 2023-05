Martedì al cinema con tre euro, i film da vedere a Treviso e provincia

Proseguono martedì 9 maggio nelle sale di Treviso e provincia le proiezioni della rassegna "La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema", progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (Fice) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis.

I film da vedere

A Treviso cinema italiano al Multisala Edera che propone, alle 17.30, 19.30 e 21.30, "Scordato" di Rocco Papaleo. La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un'affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura “emotiva” e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi.

Spostandosi in provincia, il Multisala Hesperia di Castelfranco Veneto alle 18.30 e 21.15 propone "Mixed By Erry" di Sydney Sibilia, una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. Alle 20.30 al Cinema Cristallo di Oderzo inizia "Il primo giorno della mia vita" di Paolo Genovese, già regista di "Perfetti sconosciuti". Al Multisala Verdi di Vittorio Veneto troviamo alle 16.15, 19.15 e 21.10, "Il sol dell'avvenire" di Nanni Moretti. La proposta del Multisala Cinergia di Conegliano è, alle 17.40 e 20.30, il film "Stranizza d'amuri" di Giuseppe Fiorello, dedicato a Giorgio e Antonio, vittime del delitto di Giarre, in provincia di Catania. Punta invece sul documentario il Multisala Manzoni di Paese, proiettando alle 21, l’opera "Lagunaria" di Giovanni Pellegrini. Infine ricca come ogni settimana la programmazione del Cinema Italia Eden di Montebelluna con quattro film tra cui scegliere. Alle 17.15 protagonista l’animazione con "Mavka e la foresta incantata" di Oleksandra Ruban e Oleg Malamuzh. Segue alle 16.20 e 21.35 "Stranizza d'amuri" di Giuseppe Fiorello. La programmazione prosegue alle 19.15 con "Il sol dell'avvenire" di Nanni Moretti. Chiude questo secondo martedì di rassegna, alle 19.35, “65 - Fuga dalla Terra” di Scott Beck e Bryan Woods. 65 milioni di anni fa il pianeta Terra era popolato da creature preistoriche, e la sola legge conosciuta era quella della sopravvivenza. A seguito di un incidente, l’astronauta Mills si ritrova intrappolato proprio in questo mondo sconosciuto e pericoloso.