Treviso ospiterà le riprese del film "Di là dal fiume e tra gli alberi"

Giovedì 18 febbraio si svolgeranno in centro a Treviso le riprese del film “Across the river and into the trees”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Ernest Hemingway, scritto durante il soggiorno a Cortina e, successivamente, a Venezia e a Cuba. La provincia di Treviso diventa di nuovo set ideale per una grande produzione dopo le riprese a Nervesa della Battaglia della serie diretta da Paolo Sorrentino "The New Pope".

Il film, già approdato a Venezia per la prima parte dei ciak, è diretto dalla regista Paula Ortiz ha come protagonista Richard Cantwell, un ufficiale americano in servizio in Italia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1946. Cantwell avrà il volto di Liev Schreiber, attore statunitense già visto in film come "Wolverine", "Il caso Spotlight" e "Salt". Nel cast internazionale del film anche Josh Hutcherson (Hunger Games, Escobar, Viaggio al centro della Terra), Javier Camara (The New Pope) e alcuni artisti italiani come Matilda De Angelis, Laura Morante, Sabrina Impacciatore, Alessandro Parrello e Maurizio Lombardi. Le riprese, in programma dalle 9 alle 14, si terranno in Vicolo del Gallo, Ponte Buranelli e Piazza Rinaldi. Il progetto ha ottenuto il contributo ed il patrocinio della Regione Veneto e Comune di Treviso.

La storia del film

Ambientato in Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale, "Di là dal fiume e tra gli alberi" racconta le vicende del colonnello americano Richard Cantwell, eroe di guerra che affronta la notizia della sua malattia terminale con stoico disprezzo. Determinato a trascorrere il fine settimana in solitudine, comanda un autista militare per facilitare quella che probabilmente è un'ultima battuta di caccia alle anatre e visitare i suoi vecchi luoghi di ritrovo a Venezia. Mentre i piani di Cantwell iniziano a svanire, un incontro casuale con una giovane contessa inizia ad accendere in lui la speranza di un rinnovamento. Across The River e Into The Trees cattura un fugace momento di immortalità in cui il tempo si è fermato. La storia contiene i grandi temi di Hemingway fra amore, guerra, giovinezza ed età.

«Siamo felici che la nostra città sia stata scelta per le riprese di questa pellicola, per la quale abbiamo concesso il Patrocinio e fornito supporto logistico - le parole dell’assessore alla Cultura e Turismo Lavinia Colonna Preti - Vedere Treviso inserita in produzioni internazionali che vedono protagoniste vere e proprie star del cinema non solo rappresenta un motivo d’orgoglio ma anche uno spot alle meraviglie della nostra Città, in attesa della ripresa del turismo. Fra l’altro, le riprese si svolgeranno in uno dei luoghi più suggestivi, apprezzati e fotografati come i Buranelli, che diventeranno così uno scenario d’eccezione in grado di raggiungere potenzialmente tutti i paesi del mondo attraverso il grande schermo e le piattaforme di distribuzione online».