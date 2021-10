Fonderia di Treviso, dopo un anno di chiusura riapre Flame’n Co.

Il mondo della ristorazione trevigiana inizia a vedere la luce dopo oltre un anno e mezzo all'insegna di chiusure e restrizioni. La pandemia ha dato vita a nuovi modelli di business a cui sembra essersi ben adattato Marco Carraro, executive chef che già nel 2020, in piena pandemia, si era fatto notare con due aperture di due nuovi locali del Gruppo C&C, di cui è amministratore delegato.

Questa volta ad aprire i battenti non è un nuovo locale bensì la famosa bisteccheria gastronomica "Flame'n Co." in zona Fonderia, simbolo della vita mondana di Treviso. Una zona dove si stanno preparando a riaprire molti dei locali che intrattenevano i giovani trevigiani prima dell'arrivo del Covid; Flame’n Co. è riuscito ad anticipare i tempi e a riaprire già da domani, martedì 19 ottobre. Le prenotazioni saranno contactless tramite un sistema innovativo che permetterà di prenotare un tavolo a qualsiasi ora del giorno e ricevere subito la conferma di avvenuta prenotazione. Tutto è pronto per il ritorno alla normalità.