Grigliata nella casa di riposo "San Giuseppe" di Follina con i volontari "Amici dei nonni"

L’aria estiva ha favorito il pieno successo della grigliata che si è svolta presso la Residenza per anziani “San Giuseppe” di Follina, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti. La festa è stata organizzata dal servizio educativo insieme al gruppo di volontari “Amici dei nonni” ed è stata accompagnata da musica allegra e balli estivi. «Questi momenti generano benefici emotivi e psicologici non solo agli ospiti, ma a tutti coloro che vi prendono parte» - dichiara Gianmarco Comazzetto, direttore della struttura - «Anche i nostri ospiti hanno percepito questo clima ed è stato per loro come ritornare indietro di qualche anno. Immediatamente dopo la giornata trascorsa insieme è stato chiaro il beneficio che hanno questi momenti sugli anziani: anche se abituati a soggiornare in struttura, i soliti luoghi hanno un aspetto molto diverso e speciale per qualche ora».

«Negli ultimi anni assistere gli anziani è un lavoro che sta cambiando molto» – dichiara Mario Modolo, direttore generale di Sereni Orizzonti – «L’idea che l’anziano debba essere curato solo nelle sue funzioni primarie è un concetto superato: quella è solo una parte dei compiti di una RSA, a cui spetta anche dedicarsi alla riscoperta della persona, di quelli che erano i suoi interessi e i suoi piaceri». La Residenza per anziani “San Giuseppe” di Follina è gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella gestione e costruzione di residenze per anziani.