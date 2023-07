Follina, la più anziana del Paese è Regina con 101 anni

Un felice traguardo a Follina: la signora Regina Ruzzini ha compiuto 101 anni. E per celebrarla si è tenuta una grande festa nella residenza in cui vive, la RSA ‘San Giuseppe’, gestita da Sereni Orizzonti. Per l’occasione tutti gli altri ospiti e il personale della struttura si sono riuniti per festeggiare insieme a lei questa ricorrenza. Il compleanno della signora è stata l’occasione per organizzare una festa, all’insegna dell’allegria e dei regali, che ha avuto come protagonista l’ultracentenaria Regina, circondata dall’affetto della sua famiglia.

Regina Ruzzini, nata nel 1922, a Susegana, risulta ad oggi la più anziana del Paese. Sposata con Francesco, dal 1942 al 1987, ha due figlie, Diana e Carla., le quali raccontano un aneddoto secondo il quale il marito le soleva ripetere: «con la salute che hai vivrai più di 100 anni». E aveva ragione. La signora ha svolto molti lavori nella sua vita, tra cui presso la filanda di Ponte della Priula e i vivai Curtolo a Conegliano. Quando aveva 18 anni fu scelta dall’architetto Meneghin come modella per la Madonna della Chiesa di Colfosco. Donna molto attiva nella comunità, e molto devota, era solita spostarsi per le vie del paese in bici e le piaceva tanto socializzare con i suoi concittadini.

«Questi momenti di festa generano benefici emotivi e psicologici non solo agli ospiti, ma a tutti coloro che vi prendono parte» - dichiara Mario Modolo, direttore generale di Sereni Orizzonti - «È un modo per esprimere vicinanza nei confronti delle persone di cui ogni giorno ci prendiamo cura e degli operatori che svolgono con passione il loro lavoro: sono questi i momenti che ripagano di tutto l’impegno. Personalmente faccio i miei più sinceri auguri alla signora Regina: è un onore che la signora più longeva del paese di Follina sia ospite di una nostra struttura!».

La struttura ‘San Giuseppe’ di Follina può accogliere anziani con diversi gradi di non autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, il secondo gruppo a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.