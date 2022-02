Carnevale alla Rsa "Sereni orizzonti" di Follina

Nella residenza per anziani ‘San Giuseppe’ di Follina il Carnevale ha un sapore un po’ più dolce. Per l’occasione alcuni anziani si sono vestiti in maschera. Le stanze, addobbate di palloncini e cosparse di coriandoli, hanno accolto la festa accuratamente organizzata dagli operatori e animatori della struttura: gli ospiti hanno avuto la possibilità di stare in compagnia, mangiando crostoli e frittelle e ascoltando musica allegra. «In un periodo come quello che stiamo vivendo, queste giornate rappresentano un tuffo nella normalità e una ventata di puro benessere» - afferma Gianmarco Comazzetto, direttore della struttura. Ad oggi la residenza di Follina non registra più casi di positività al virus fra gli ospiti. L’obiettivo delle prossime settimane è, dunque, quello di intraprendere la via del ritorno alla normalità.

A Follina, la festa di Carnevale si inserisce all’interno di un fitto calendario di iniziative che la residenza organizza da molto tempo, fra cui l’appuntamento settimanale con il ‘cucina-party’. Nel pieno rispetto delle norme anticontagio, gli ospiti possono godere di momenti di serenità e leggerezza creando delle pietanze golose, come pizzette e sfogliatine e, durante la settimana del Carnevale, anche delle ottime castagnole. Grazie al loro lavoro e all’impegno costante degli operatori, le stanze della residenza sono pervase da un accogliente profumo di casa. La struttura è gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.