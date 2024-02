A Fontanafredda è partita la distillazione del whisky Bottega

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nel nuovissimo sito produttivo di Fontanafredda, nel pordenonese, di 12 mila mq. Bottega sta dando vita ad una produzione di whisky di grappa per 3500 ettolitri con l'intento di rafforzare ancor più, con questo tipo di prodotto, la propria visibilità internazionale. Si inzia con 200 mila bottiglie che nel tempo dovranno arrivare a 1 milione. " Da tempo", ha detto Sandro Bottega, a capo dell'azienda vinicola che porta il suo nome, "pensavamo di introdurre la produzione di whisky che riteniamo un distillato di eccellenza. useremo tutte materie prime italiane, dall'orzo al luppolo, al grano e lo invecchiaremo in botti già usate per l'Amarone e il Brunello e questo per ottenere un whisky dal retrogusto che possa ricordare i nostri due grandi vini. Stiamo anche per aprire un liquotificio per tutti i prodotti di infusi e di frutta". L'whisky è un distillato molto richiesto e la diffusione della commercializzazione mondiale dei vini e liquori Bottega dovrebbe portare ad un successo notevole.