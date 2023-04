Giovani fotografi del Planck espongono a villa Giovannina a Villorba

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si può con una foto interpretare il mondo? Gli studenti del corso di fotografia dell’istituto Max Planck ci hanno provato e propongono il risultato della loro personale ricerca nella mostra “Luci e ombre” che sarà inaugurata sabato 22 aprile alle 18 nello spazio della barchessa di Villa Giovannina in piazza Umberto I a Lancenigo (Treviso) alla presenza del dirigente scolastico Emanuela Pol. L’esposizione raccoglie le foto scattate da 18 ragazzi e ragazze che hanno frequentato il corso di fotografia pomeridiano tenuto dai docenti Alessio Nappi e Luca Mattiello con i docenti Ermanno Domenicale e Filippo Callegari. Un corso fatto di teoria ma anche di molta pratica, durante la quale i giovani fotografi hanno esercitato il loro occhio fotografico in città e negli spazi esterni ed interni che abitualmente frequentano. L’attività per gli studenti del triennio è stata anche un’esperienza di orientamento al lavoro nell’ambito del Pcto. “Il Planck ha messo in atto una serie di percorsi extracurricolari in questo anno scolastico partendo dalle passioni dei ragazzi – spiega la Dirigente scolastica E. Pol-; questo della fotografia è un bell’esempio di attività che sviluppa competenze trasversali, educando al bello e alla comprensione delle proprie potenzialità. E’ un’idea di scuola aperta al pomeriggio con attività diverse di cui c’è estremo bisogno” La mostra, che ha il patrocinio del Comune di Villorba, resterà aperta al pubblico per due weekend con il seguente orario domenica 23 aprile e domenica 30 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; sabato 29 aprile dalle 15 alle 18. Durante l’apertura un gruppo di studenti sarà presente per accompagnare i visitatori attraverso il percorso fotografico creato. Ingresso libero