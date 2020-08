Francesca Michielin a Suoni di Marca: «Canto il mio amore per la Natura»

Francesca Michielin torna a Treviso giovedì 6 agosto per inaugurare la 30esima edizione di "Suoni di Marca", quest'anno nel parco di Villa Margherita, location perfetta per suonare dal vivo i brani del suo nuovo album, "Feat (Stato di natura)", uscito in pieno lockdown. Quella di Treviso sarà l'unica data veneta del nuovo tour di Francesca, originaria di Bassano del Grappa. Sul palco, insieme a lei, il polistrumentista Francesco Arcuri ed Ernesto Lopez alle percussioni per un concerto di oltre un’ora dalle atmosfere electro-pop con mille sfaccettature e una scaletta che racconta la storia musicale di Francesca, dalle canzoni più famose ai singoli dell’ultimo album.

Da dove nasce l'idea di questo nuovo tour?

"Spazi sonori" nasce per dire ai miei fan che la musica va avanti nonostante tutto e lo fa attraverso i concerti che altro non sono se non splendidi luoghi sonori di aggregazione dove riscoprire la bellezza della condivisione. In pieno lockdown ho deciso di far uscire il mio ultimo album e pochi giorni fa, martedì 4 agosto, il singolo "Cheyenne" è stato certificato "Disco d'oro". Durante il lockdown, chiusa in casa, ho composto tanta nuova musica ma ora sentivo il bisogno di rimettermi in viaggio e di incontrare di nuovo il mio pubblico. Giovedì sera a Treviso inizierò il concerto da sola con il brano "Riserva naturale": alle canzoni del nuovo disco ho deciso di unire i miei pezzi più noti recuperando però anche brani e cover che non suonavo live ormai da tantissimo tempo come "Be my husband" di Nina Simone, tutto riarrangiato in un set semi-acustico dove la musica avrà sempre il ruolo principale. Pianoforte e basso restano sempre i miei strumenti preferiti e in questo nuovo tour avrò occasione di suonarli in moltissimi brani. La musica sarà insomma il vero show della serata.

Che effetto ti fa tornare a suonare in provincia di Treviso?

Treviso è davvero magica, ho sempre trovato ad accogliermi un pubblico caloroso e reattivo, pronto a condividere con me la magia della musica dal vivo. Vorrei continuare a lavorare ancora sulle canzoni di "Feat (Stato di natura)" dando loro magari nuove vesti sonore da poter condividere con il pubblico. I miei ricordi più belli sono legati alle serate e ai concerti del New Age Club di Roncade o dell'Home Festival di Treviso ma sono sicura che suonare giovedì sera in una cornice come quella del parco di Villa Margherita renderà tutto speciale ancora una volta. Tornare a suonare in Veneto mi fa sempre sentire a casa.

Ambiente e informazione, due mondi connessi: come li vivi?

Sono una sostenitrice convinta della causa ambientalista, come del resto moltissimi giovani della mia generazione. Purtroppo il Veneto, soprattutto negli ultimi anni, si è trovato al centro di numerose emergenze, spesso ambientali, come la tempesta Vaia o le più recenti piene del Piave e tutti gli altri eventi legati al maltempo. Mi piace tenermi sempre informata, anche sulle notizie locali. Venendo da Bassano, i cugini mi aggiornano sempre su cosa succede in paese se non ho già avuto modo di leggerlo sulla cronaca locale. Mi piacerebbe che in futuro non tornassimo a vivere come prima del lockdown. Abbiamo visto che se rispettiamo la Natura lei farà altrettanto con noi. Prima di questa pandemia avevo l'impressione vivessimo tutti ad un ritmo troppo frenetico. Sarebbe ora di riuscire ad avere uno stile di vita più rilassato e rispettoso, nei confronti del prossimo e della natura che ci circonda.