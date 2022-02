Francesca Michielin si diploma in canto jazz al Conservatorio Steffani

Francesca Michielin si è diplomata con il massimo dei voti in canto jazz al conservatorio "Agostino Steffani" di Castelfranco Veneto. Solo pochi giorni fa la giovane cantante di Bassano del Grappa si era concessa una camminata in relax nel bosco del Montello per la gioia dei suoi fan trevigiani. Oggi, giovedì 24 febbraio, i festeggiamenti per l'importante traguardo accademico.

"It's 110 bitch" ha scritto Francesca pubblicando il video della discussione e dei festeggiamenti "post lauream" a Castelfranco. Insieme a lei i parenti e gli amici più stretti. Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, Francesca commenta: «Avevo paura di non riuscire più a meravigliarmi, stupirmi o a condividere un momento di felicità ma poi...» e qui partono le immagini della proclamazione e dei festeggiamenti per la laurea. Un giorno indimenticabile per la giovane artista, circondata dall'affetto dei suoi cari. Dopo il duetto all'ultimo Festival di Sanremo insieme ad Emma Marrone, per Francesca è arrivata l'ennesima soddisfazione di questo 2022.