Francesca Michielin a spasso sul Montello nel weekend

Francesca Michielin, nel fine settimana appena trascorso, ha scelto una passeggiata sul Montello per godersi un po' di relax. Fresca di duetto con Emma Marrone sul palco dell'ultimo festival di Sanremo, la cantante di Bassano del Grappa ha condiviso sul suo profilo Instagram un selfie scattato proprio presso il Bosco del Montello. Approfittando della splendida giornata di sole Francesca ha colto l'occasione per una passeggiata sulle colline trevigiane, un dettaglio che non è sfuggito al Consorzio del Bosco del Montello che ha ripostato la foto ringraziando Francesca per la scelta. Michielin non è nuova a visite nella Marca: nei mesi scorsi era stata immortalata durante una visita a CastelBrando.