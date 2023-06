Regala la sua collezione di quadri in cambio di offerte per le donne del Piccolo Rifugio

Regala la sua collezione di quadri di artisti veneti contemporanei: in cambio chiede solo generose offerte per donare occasioni di felicità alle donne con disabilità che vivono al Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. E' la scelta di vita di Bruno Dell'Antonia, di Fregona, che vuole sublimare il suo amore per la pittura in solidarietà verso chi è fragile. Nasce allora una piccola mostra online, dedicata a tutti gli appassionati d'arte, ospitata . sulle pagine Facebook (https://www.facebook.com/piccolo.rifugio.7) e Instagram (https://www.instagram.com/piccolo_rifugio/) del Piccolo Rifugio. Ci sono le foto di 11 quadri di Gilberto Casellato, pittore veneziano oggi residente a Limana, che sono parte della collezione del benefattore. Lo stesso Casellato, informato dell'iniziativa, ha deciso di sostenerla donando sue opere.

Chi è interessato a fare proprio uno o tutti gli 11 quadri può contattare il Piccolo Rifugio a vittorioveneto@piccolorifugio.it o al 3473677957. Le offerte che questi quadri raccoglieranno permetteranno di far vivere alle donne con disabilità esperienze altrimenti irrealizzabili: ad esempio, andare in viaggio a visitare alcuni dei capolavori artistici del Veneto. In questo modo, l'amore per l'arte del collezionista benefattore regalerà l'emozione dell'arte alle donne del Piccolo Rifugio.

E se, come diceva il filosofo greco Aristotele, lo scopo dell’Arte è quello di rappresentare non l’aspetto esteriore delle cose, ma il loro significato interiore, quanto più grande sarà il significato di un dipinto quando la sua arte diventa anche dono per migliorare la qualità di vita di donne con disabilità?