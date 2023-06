Film all'aperto, concerti e cultura: torna la rassegna "Fuori dal cinema"

Il circolo cinematografico "Enrico Pizzuti" di Oderzo presenta l'ottava edizione della rassegna estiva "Fuori dal Cinema", in programma dal 16 giugno al 7 luglio ogni venerdì sera dalle ore 21 nel giardino del Cinema Turroni, in Via Garibaldi. Ingresso libero con offerta responsabile. Tutti gli eventi saranno garantiti anche in caso di maltempo all’interno del cinema.

Il programma

Le sonorità internazionali dei Barbapedana, apriranno la prima serata venerdì 16 giugno con il concerto "Musiche dal mondo": un repertorio ampio e variegato di musiche e canzoni popolari provenienti da Veneto, Italia, Grecia, Europa dell’Est, Scandinavia, Armenia, Messico, Spagna, Stati Uniti. Un viaggio musicale che si arricchisce di giorno in giorno di nuove sonorità, voci e lingue. Il gruppo musicale Barbapedana è attivo da molti anni sulla scena musical/teatrale italiana con concerti, spettacoli e lezioni/concerto. Si è esibito in tutta Italia, dal Piemonte alla Sardegna ed ha all’attivo concerti e tour internazionali in Messico, Tunisia, Spagna, Portogallo, Isole di Capo Verde, Grecia, Romania, Olanda, Belgio, Svizzera. Nel novembre del 2008 ha tenuto un concerto molto apprezzato per il Parlamento Europeo presso il Municipio di Bruxelles e nel 2010 ha suonato al PalaOlimpico di Torino per la manifestazione mondiale Terra Madre. Francesco Bernardi: violino, mandòla, tambùritze, voce Pia Coppe: voce Mauro Gatto: batteria, darabbuka Stefano Parisotto: chitarre Flavio Mariotto: fisarmonica Renato Tapino: clarinetto, sax, cornamusa, mandolino e voce.

Venerdì 23 giugno, sempre alle ore 21, cinema all’aperto con la proiezione di "Zelig" di Woody Allen, un documentario di finzione in cui un uomo (interpretato dallo stesso Woody Allen) raggiunge la notorietà per la sua capacità di assomigliare e comportarsi come chiunque incontri. Grazie al suo talento unico per la mimica, Zelig si ingrazia persone in ogni settore della società. La sua abilità camaleontica attira l’attenzione di Eudora Fletcher (Mia Farrow), un medico che pensa che Zelig abbia bisogno di una seria analisi cognitiva.

Venerdì 30 giugno andrà invece in scena "Suonare Libri", spettacolo che combina arte visiva e sonora attraverso l’interpretazione del liber mutus Contemplazioni di Arturo Martini. Un’esperienza multisensoriale attraverso i segni dell’opera dell’artista trevigiano proiettati sullo schermo e la colonna sonora creata da Roberto Durante e Vittorio Demarin con sintetizzatori analogici e campionatori. L’artista Riccardo Miotto completerà l’esperienza disegnando in tempo reale durante la performance. Un omaggio al libro d’artista di Arturo Martini, riconosciuto come il primo libro concettuale della storia.

A chiudere la rassegna, venerdì 7 luglio, la proiezione del film "Lunana" di Pawo Choyning Dorji. Un giovane insegnante del Bhutan moderno, Ugyen, si sottrae ai suoi doveri mentre progetta di andare in Australia per diventare un cantante. Come rimprovero, i suoi superiori lo inviano nella scuola più remota del mondo, nel villaggio di Lunana a 4.800 metri di quota, per completare il suo periodo di servizio. Dopo un cammino di 8 giorni, Ugyen si ritrova esiliato dalle sue comodità occidentalizzate. A Lunana non c’è elettricità, né libri di testo e nemmeno una lavagna. Un film per tutta la famiglia che promette emozioni