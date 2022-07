Suoni di Marca, Gianluca Mosole non ci sarà: al suo posto Furio e Ska-J

Cambio di programma per la serata di domenica 24 luglio a Suoni di Marca 2022. Con grande dispiacere dobbiamo comunicare che, per motivi di salute, Gianluca Mosole non potrà esibirsi sul Palco San Marco.

La band

Al suo posto, insieme ai già confermati Lele Croce, King Size e Zagreb, un’altra specialità locale: Marco Forieri in arte Furio. Orgoglio veneto sul palco del Festival di Sanremo nel 1997, storico sassofonista dei Pitura Freska, vincitore di tre dischi d’oro (Na bruta banda, Duri banchi e Gran calma) e 1 disco di platino (Na bruta banda), per questo tour che celebra i vent’anni della sua ultima creatura, gli Ska-J, Furio propone il suo repertorio ricco di gemme al “98% jazz e 2% ska” con qualche contaminazione reggae, pop e funk. Un viaggio in partenza dal “2054 di Santamarta” che farà tornare ciascuno di noi un po’ “picinin”.

Il festival

Suoni di Marca 2022 è ripartito alla grande con tanta musica dal vivo, gli stand e le bancarelle della mostra-mercato, le aree relax, la Zona Bimbi e l’immancabile Percorso del Gusto, col meglio della ristorazione locale, della cucina dal mondo e dello street food. Aperto a tutti dalle ore 18. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme anti-Covid e delle linee guida delle attività economiche, produttive e ricreative