Al via il concorso di poesia "Gaiarine in versi

Le poesie dovranno essere spedite all'indirizzo mail gaiarineinversi@gmail.com entro giovedì 1° settembre fornendo ai recapito telefonico dell’autore.

«Mi complimento con l’organizzazione di questo bellissimo evento per la nostra Comunità, evento che nella prima edizione, dedicata alla Piazza del Municipio, ha visto la partecipazione di molti autori sconosciuti che hanno creato difficoltà alla giuria nel decretare la vincitrice in quanto tutte meritevoli. La poesia è stata scritta su di una targa posizionata all’esterno della sede Municipale. Colgo l’occasione per invitare tutti a partecipare, cercando nel proprio animo quella vena poetica che contraddistingue l’essere umano, vena che il Covid ha tentato di ostruire ma che, grazie alle tante iniziative proposte in Comune, si stanno riaprendo!»: commenta il Sindaco Diego Zanchetta.