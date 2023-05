Tutto pronto per la Gara Nazionale degli Istituti Alberghieri 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In quanto “campione in carica” è l’Istituto Alberghiero “Alfredo Beltrame” di Vittorio Veneto a organizzare e ospitare, dal 9 al 12 maggio, l'attesissima Gara Nazionale degli Istituti Alberghieri, il contest che premia i migliori studenti italiani nei settori Enogastronomia, Sala/bar e vendita, Accoglienza turistica. Concepita per scoprire e valorizzare i giovani talenti della ristorazione, l’edizione 2023 della Gara si svolge nella Città della Vittoria in forza dei risultati conseguiti nella competizione dello scorso anno - all’IIS “Almerico da Schio” a Vicenza, quando il “Beltrame” si è aggiudicato (per la quarta volta, dopo le edizioni 2005, 2011 e 2015) il titolo di miglior Istituto Alberghiero d’Italia. “Non si tratta di una semplice competizione tra istituti - spiega Letizia Cavallini, dirigente del “Beltrame” -, ma di una preziosa occasione per promuovere, insieme ai talenti della nostra scuola, le eccellenze del territorio, con particolare riferimento al contesto culturale delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene UNESCO. Proprio per questo abbiamo predisposto un ricco calendario di appuntamenti collaterali, rivolti ai docenti e ai dirigenti che giungeranno da tutto lo stivale, pensati per conferire valore aggiunto alla manifestazione”. “Ospitare la Gara Nazionale degli Istituti Alberghieri sulle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene è un onore e un’ottima opportunità – aggiunge Marina Montedoro, presidente dell’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Il Veneto è la prima regione turistica italiana con circa 75 milioni di presenze all’anno e le Colline sono state la sola destinazione turistica regionale che non ha registrato una flessione, bensì un incremento di presenze rispetto all’ultimo anno preso a riferimento (2019) con un + 2,1%. Questi dati ci dicono che puntare sulla formazione dei nostri ragazzi in ambito turistico alberghiero ricettivo è fondamentale. I nostri giovani sono gli ambasciatori del territorio che con professionalità, partendo dalla valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali, possono raccontare la storia e la bellezza del Veneto”. Nel corso delle tre giornate di Gara, che rientra nel Programma per la valorizzazione delle eccellenze del MIM, cinquanta, tra allievi e allieve provenienti da tutto il Belpaese, gareggeranno in complesse e impegnative prove, progettuali e pratiche, sotto lo sguardo attento di una giuria composta da professionisti (chef stellati, barman, sommelier e una rappresentante del MIM) e insegnanti; sarà l’occasione per mettere a frutto conoscenze e abilità acquisite a scuola e nel corso degli stage. È un momento importante di socializzazione e di scambio di esperienze tra studenti provenienti da territori diversi, che colgono il medesimo obiettivo di valorizzazione del made in Italy e delle risorse turistiche dei propri territori. Si tratta di uno sforzo organizzativo, ed economico, notevole per il “Beltrame” che ha trovato però il supporto e la collaborazione di numerosi enti del territorio: dalla Regione Veneto alla Provincia di Treviso fino al Comune di Vittorio Veneto, passando attraverso le Pro Loco, le imprese private, e la Banca Prealpi San Biagio: “L’Istituto Beltrame è una delle eccellenze nel campo dell’istruzione del nostro territorio - afferma il presidente Carlo Antiga -, che sosteniamo da anni. I prestigiosi riconoscimenti ottenuti, che danno la possibilità di ospitare il contest nazionale, testimoniano la validità dei progetti formativi di questa realtà, di cui abbiamo condiviso il programma e sostenuto da anni il progetto Feelin’ Food e l’annessa realizzazione della smart kitchen ‘Cucina Blu’. Investire sulle nuove generazioni, e sulle loro competenze, è fondamentale per garantire il futuro delle nostre comunità di riferimento, affinché la crescita sia sempre più qualificata, sostenibile e condivisa”. Martedì 9 maggio 19:30 in Piazza del Popolo è in programma la cerimonia di inaugurazione della manifestazione alla presenza di numerose autorità, tra le quali, la capo ispettrice del Ministero dell’istruzione e Merito, Gerda Flaminia, e la dirigente dell’Ufficio Scolastico di Treviso e per il Veneto, Barbara Sardella. L’evento coinciderà con la partenza del Tour delle Eccellenze Venete. Mercoledì 10 maggio dalle 9:30 presso il Teatro Da Ponte, convegno “Turismo Enogastronomico di qualità ai tempi del metaverso”. Relatori: Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management all’Università di Bergamo, Antonio Montanari, architetto e docente universitario di Scienze Gastronomiche, Marta Cotarella, direttrice dell’Accademia di Alta Formazione in Sala e Accoglienza “Intrecci”, Anna Maria Pellegrino, gastronoma, blogger, presidente fondatrice AIFB, Associazione Italiana Food Blogger, Gualtiero Carraro, imprenditore Digitale. Venerdì 12 maggio serata di Gala e premiazioni presso CastelBrando. La manifestazione gode del sostegno di: Asco Holding, Banca di Credito Cooperativo Prealpi SanBiagio, Castelbrando, Electrolux, Primavera del Prosecco Superiore, Savno, Colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene UNESCO, Consorzio degli Istituti Alberghieri del Veneto, RE.NA.I.A.