Geo&Geo dedica una puntata al radicchio rosso di Treviso

Il programma di RaiTre condotto da Sveva Sagramola si collegherà con la campagna di Zero Branco, giovedì 7 gennaio prossimo, per scoprire tutti i segreti del radicchio rosso di Treviso.

La diretta è prevista dalle ore 17 nell’azienda agricola di Mauro Brognera, produttore di Coldiretti Treviso. La famiglia Brognera si occupa della coltivazione del cosiddetto “Fiore d’Inverno” da oltre 50 anni. La superficie aziendale vocata è di circa 20 ettari e tutta ad Indicazione Geografica protetta. A condurre i telespettatori di tutta Italia dai campi alla tavola ci sarà anche il tecnico esperto Cesare Bellò coordinatore regionale del tavolo interprofessionale che svelerà i segreti della lavorazione del pregiato prodotto: dalla raccolta, all’imbiancamento fino alla presentazione finale in cassetta. “Sua Maestà lo Spadone” non sarà l’unico protagonista della puntata, uno spazio sarà dedicato all'esposizione del poker d’assi, con le varietà di Verona e Chioggia oltre a quelle di Treviso e Castelfranco a cui si aggiunge anche la rosa veneta-friulana. La scaletta prevede anche una ricostruzione storica grazie alla partecipazione dell'associazione Colmelli “Zairo”, del museo della civiltà contadina e della Pro loco di Zero Branco.