Gianluca Grignani torna a Suoni di Marca: «Destinazione Treviso»

Suoni di Marca si riconferma anche quest’anno il festival della musica italiana e internazionale, con ospiti di spicco in grado di parlare a tutte le generazioni. Quello di martedì 25 luglio è un cantante che ha sempre fatto parlare di sé e che si è sempre distinto nel corso della carriera per uno spirito libero, anteponendo il proprio desiderio di espressione artistica a determinate mode: Gianluca Grignani.

Il concerto

Gianluca Grignani non ha certo bisogno di presentazioni: 5 milioni di dischi venduti, un disco di diamante, quattro dischi di platino e due dischi d’oro, premi e riconoscimenti importanti sin dagli esordi di metà anni Novanta, tra cui un Telegatto, il Premio Mia Martini, il Premio Barocco e il Premio Lunezia e tour sold out tra palazzetti, arene e gran teatri. Grazie ai suoi lavori fuori dagli schemi e alla sua poetica, viene considerato uno dei principali esponenti mainstream di un’inquietudine generazionale tra gli anni Novanta e Duemila, spesso tradotta in testi irriverenti e trasgressivi, guadagnandosi l'appellativo di poeta maledetto.

Successi intramontabili come Destinazione paradiso, L’aiuola, La mia storia tra le dita, Cammina nel sole e La fabbrica di plastica accompagnano la carriera del cantautore lombardo che in trent’anni non ha mai dato segni di cedimento, la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo col singolo Quando ti manca il fiato e le collaborazioni con giovani voci della scena come Irama ed Emis Killa ne sono un esempio.

Il festival

Non solo musica e divertimento ma anche buon cibo, artigianato locale e relax. Col contributo di solo 1€ sarà possibile infatti accedere all’area delle Mura di Treviso che comprende non solo i palchi (San Marco, Caccianiga e Santi Quaranta) ma anche il Percorso del Gusto, Area Bimbi e la Mostra-Mercato. Percorso del Gusto come ogni anno offre una grande varietà di specialità culinarie, dalle specialità tradizionali ai gusti da tutto il mondo, dal finger e street food ai ristoranti storici di tutta la provincia. A questi si alternano l’Area Bimbi, sempre più ampia e attrezzata, e gli espositori della Mostra-Mercato, artigianato di qualità che propone tra le tante cose abbigliamento vintage, oggettistica e gioielleria.

Gli ospiti

Oltre agli Skiantos, gli altri grandi nomi appena annunciati per questo Suoni di Marca 2023 sono i Calibro 35 e Le Orme (sabato 15 luglio), i Marlene Kuntz (domenica 16 luglio), Alfa (lunedì 17 luglio), Tony Hadley (martedì 18 luglio), i Rockets (giovedì 20 luglio), Tullio De Piscopo e i 24 Grana (sabato 22 luglio), Paolo Belli (lunedì 24 luglio), gli Skiantos (venerdì 28 luglio) e i Nobraino (sabato 29 luglio), ma gli ospiti da svelare sono ancora molti per uno dei festival italiani più lunghi e longevi di sempre e che da sempre propone il giusto intrattenimento per i cittadini di tutte le età.