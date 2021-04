Giardini fioriti, ad Altivole la seconda edizione del concorso

Hai un giardino, un balcone o una vetrina visibile dall’esterno? Hai voglia di contribuire a rendere più bello il territorio? Dopo il successo della prima edizione, torna a grande richiesta il concorso dedicato alla cura e alla bellezza di Altivole: “Giardini Fioriti”.

«Per promuovere la cura del verde e il rispetto del territorio, invitiamo i cittadini e le attività del paese a partecipare ad Altivole Fiorita» le parole del sindaco, Chiara Busnardo. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed è aperta a tutti: residenti, proprietari di seconde case o affittuari, sia nel capoluogo che nelle località o frazioni. I concorrenti sono chiamati a valorizzare con piante e fiori vetrine, balconi, terrazzi o giardini delle aree verdi, pubbliche e private. Cinque le categorie in gara. «Oltre a Giardini Fioriti, Balconi Fioriti, Borghi Fioriti e al concorso fotografico #ilmioangolofioritoAltivole la new entry è la categoria Vetrine Fiorite, dedicata alle attività commerciali e produttive», annuncia la Sindaca Busnardo. «I concorrenti possono partecipare a una o più categorie». Iscrizioni entro sabato 15 maggio, mentre per il concorso fotografico la pubblicazione delle foto sui social network può avvenire entro il 31 maggio. I premi previsti non saranno in denaro ma in buoni acquisto presso alcuni esercizi commerciali di Altivole. Regolamento consultabile sul sito del Comune. Per info e iscrizioni: biblioteca@comune.altivole.tv.it

Info sul regolamento

Non è ammesso l’impiego di piante sintetiche o fiori finti di alcun genere. La valutazione per le categorie Giardini Fioriti, Balconi Fioriti, Borghi Fioriti e Vetrine Fiorite sarà effettuata attraverso alcuni sopralluoghi senza preavviso. I sopralluoghi riguarderanno solo l’area esterna, visibile a tutti. Per partecipare al concorso fotografico basterà pubblicare una foto (visibile a tutti) degli angoli fioriti dei giardini o terrazzi su Facebook o Instagram, aggiungendo il tag #ilmioangolofioritoAltivole @chiarabusnardo_sindaco. I concorrenti potranno partecipare con al massimo dieci post per utente.