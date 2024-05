Nonno Nanni apre le porte dell’azienda per il suo primo Family Day

Sabato 25 maggio Nonno Nanni, l’azienda veneta conosciuta e amata per i suoi formaggi freschi, ha organizzato il suo primo “Family Day”, una festa dedicata a tutte le famiglie dei collaboratori. L’evento, svoltosi proprio nella sede della realtà trevigiana, è stato fortemente voluto e desiderato dalla famiglia Lazzarin, ancora oggi alla guida dell’azienda con la terza generazione, per celebrare e rafforzare il senso di appartenenza alla grande famiglia di Nonno Nanni.

Non è un segreto, infatti, che la famiglia sia sempre stata il pilastro portante di Nonno Nanni fin da quando, nel 1947, Giovanni Lazzarin ha fondato l’azienda e da allora la sua passione e i suoi insegnamenti sono stati tramandati e portati avanti fino ad oggi. Da qui, l’idea di organizzare un Family Day, una giornata in cui l'azienda ha voluto aprire le sue porte e il suo cuore, condividendo i valori aziendali e il proprio mondo lavorativo con le famiglie dei collaboratori. Ed è così che, nella giornata di sabato 25 maggio, la famiglia di Nonno Nanni è diventata ancora più grande: sono state infatti oltre 700 le persone che hanno partecipato a questo evento e che hanno potuto toccare con mano la quotidianità della realtà casearia prendendo parte alle varie attività organizzate ad hoc.

Nel fitto programma di esperienze organizzate dall’azienda, ce n’è stata una in particolare che ha coinvolto più da vicino i presenti: nel corso della giornata, infatti, hanno partecipato ad una visita guidata all’interno dell’azienda che ha permesso loro di scoprire dove e come nascono gli amati formaggi freschi Nonno Nanni.

Dal cuore dello stabilimento, il coagulatore, alla produzione e lavorazione, passando per la zona dove avviene l’incarto del celebre Stracchino che vola fatto ancora oggi a mano, i collaboratori, insieme ai loro familiari, hanno attraversato i reparti in cui prendono vita i prodotti, accompagnati dalla voce esperta di alcuni loro colleghi, sino ad arrivare alla spedizione, dove lo stracchino spicca il volo.

Un vero e proprio percorso alla scoperta della chiave del successo di Nonno Nanni, ma anche tanto divertimento. Nel grande giardino aziendale, l’azienda ha allestito diverse aree dove grandi e piccini sono stati travolti da un'atmosfera di festa e convivialità. Tanti artisti hanno infatti contribuito ad animare la giornata coinvolgendo i partecipanti con le loro abilità. Caricaturisti e silouhettisti si sono dilettati nel cogliere i tratti distintivi di coloro che hanno voluto mettersi in gioco; trampolieri acrobatici sono riusciti a stupire e meravigliare con volteggi e coreografie; artisti di strada hanno saputo intrattenere il pubblico con le loro esibizioni; un photobooth brandizzato ha permesso di immortalare, con la complicità di una macchina fotografica polaroid, i vari momenti di spensieratezza. Nonno Nanni ha ovviamene pensato anche ai più piccoli organizzando attività speciali per rendere indimenticabile questo evento: football game, fisherball game e aree dedicate ai giochi di una volta hanno regalato tanto divertimento.

Per una festa che si rispetti, anche la bontà vuole sua parte: a deliziare tutti i palati ci hanno pensato i vari food truck, che hanno offerto una selezione di cibo gourmet dal dolce al salato, con una vasta scelta per tutti i gusti. In un’altra area dedicata, non sono poi mancate le degustazioni dei formaggi di Nonno Nanni, abbinati a prodotti freschi e semplici, per assaporare il sapore autentico della tradizione proprio nel luogo in cui questi prodotti prendono vita.

A coronare la manifestazione e dare un tocco di frizzantezza all’evento è arrivato il gruppo musicale “Onde beat”, che ha coinvolto e accompagnato i partecipanti facendo da sottofondo alla giornata con il suo inconfondibile beat italiano dei ruggenti anni '60.

«Essere orgogliosi di ciò che si fa e mostrarlo alla propria famiglia aumenta notevolmente il senso di appartenenza all'azienda, ed è proprio per questo motivo che abbiamo voluto organizzare il nostro primo Family Day. Questo evento non solo ci ha permesso di mostrare il nostro impegno e la passione per ciò che facciamo ogni giorno, ma anche l'importanza dei legami familiari e dell'unione che ci rende forti." ha dichiarato Silvia Lazzarin Presidente di Nonno Nanni - “Le aziende sono sempre più attente a trasmettere valori ai propri collaboratori e l'attenzione nei confronti della famiglia non può che veicolare energie positive e condivisibili che le fanno apprezzare ancora di più. Abbiamo lavorato duramente per organizzare questa giornata di festa e di condivisione e, ringraziando tutti i partecipanti per averne fatto parte, ci auguriamo che abbiano passato un momento di spensieratezza e divertimento»conclude Silvia Lazzarin.

Questo primo Family Day per Nonno Nanni non è stato solo una festa, ma un momento di condivisione e di vicinanza che ha rafforzato il legame tra l'azienda e i suoi collaboratori. Un’edizione alla quale l’azienda, visto il grande successo, spera che se ne susseguano tante altre.