Giorgia e Kim, matrimonio da favola in Belgio: un sì contro i pregiudizi

Una bellissima coppia in campo ma soprattutto nella vita di tutti i giorni che, ai trofei vinti insieme, ha aggiunto ora due anelli simbolo di un legame consolidato dall'amore. Giorgia Sottana e Kim Mestdagh si sono sposate in Belgio nelle scorse ore.

Per la cestista trevigiana 33enne, playmaker della Famila Schio, è stato il coronamento perfetto del suo sogno d'amore. Insieme a lei la compagna belga, classe 1990, con cui è fidanzata da otto anni. Entrambe sono apparse elegantissime e al settimo cielo nelle foto trapelate dalla cerimonia. Il matrimonio è stato celebrato nelle Fiandre, a Yprese, città natale di Kim Mestdagh. In Italia, infatti, le due giovani avrebbero potuto suggellare solo un'unione civile e non un vero e proprio matrimonio. Dopo la cerimonia i festeggiamenti sono continuati in uno chalet fuori città a completamento di una giornata davvero difficile da dimenticare proprio mentre a Treviso fervono i preparativi per il terzo "Pride" pronto a sfilare per le vie del centro storico.