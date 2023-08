Giorgia Sottana diventa mamma: annuncio social con la compagna Kim Mestdagh

La trevigiana Giorgia Sottana e Kim Mestdagh diventeranno mamme. La lieta notizia è arrivata via social, dai profili delle due cestiste, che hanno mostrato l'ecografia del loro piccolo/a che dovrebbe nascere a febbraio, accompagnando la foto con il messaggio: "Ti amiamo già". A portare in grembo la creatura sarà l'esterna belga che, reduce da tre stagioni al Famila Wuber Schio al momento era senza contratto con altre società. "Così non mi chiederete più dove giocherà Kim", ha aggiunto con uno smile la capitana dello Schio sempre via social.

Le due cestite si erano unite in matrimonio lo scorso anno a Ypres, cittadina nelle Fiandre, dov'è nata Mestdagh. Sul futuro del piccolo/a si sa poco. In Italia le coppie omogenitoriali non possono registrare un figlio all'anagrafe così come stabilito da una sentenza della Cassazione di fine 2022, quindi difficile pensare che sarà il Bel Paese ad accogliere la nascita del bambino.Sembra più probabile che il piccolo nascerà in Belgio dove l'adozione congiunta è legale da anni. In attesa del lieto evento, la capitana del Famila Wuber Schio è tornata in palestra in vista dell'avvio della prossima stagione.