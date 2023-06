Giovani trevigiani, sempre più fragili: l'allarme delle associazioni di volontariato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dal binge drinking, il bere compulsivo sino a cinque alcolici diversi di fila, agli NPS, sostanze sintetiche che mimano gli effetti di cannabis, cocaina, MDMA e Lsd. Dal Cyberbullismo all’isolamento sociale volontario degli Hikikomori. Cambia la società e cambiamo anche i comportamenti a rischio dei giovani, sempre più fragili e bisogni di assistenza ed aiuto, che spesso le famiglie da sole non riescono a dare. Un problema che tocca da vicino anche la Marca trevigiana. Basti pensare che degli utenti con problemi legati alle tossicodipendenze che hanno usufruito nel 2022 dei servizi dell’Aulss2, ben il 28,9% sono giovani al di sotto dei 30 anni. Mentre tra quelli con problemi di alcol dipendenza l’11,7% hanno meno di 35 anni. Affronterà queste tematiche, con l’aiuto degli esperti, il terzo incontro del ciclo dedicato a “Salute mentale oggi: Treviso e il suo territorio”, in programma mercoledì 7 giugno (dalle 15.00 alle 18.30) presso l’Auditorium del Museo di Santa Caterina di Treviso che sarà dedicato a “Giovani, minori e famiglie: sostenere la fragilità, promuovere le risorse”. “Occuparsi della salute mentale delle nuove generazioni – spiega Anna Corò, presidente di Volontarinsieme, la rete del volontariato di Marca organizzatrice del ciclo di incontri, che raggruppa 323 associazioni no profit per un totale di 9800 volontari – significa operare in modo preventivo: intervenire sui fattori di rischio e consolidare gli aspetti protettivi delle eventuali vulnerabilità. Per adolescenti, giovani, minori il tema della comunicazione e della relazione con l'altro, della condivisione e della conflittualità sono temi centrali nella tutela della loro salute mentale. L'incontro vuole affrontare questi argomenti dai diversi punti di vista: quello istituzionale e dei servizi, quello sociologico, quello dei cambiamenti della famiglia e infine anche quello giuridico. Vuole anche essere l'occasione per testimonianze di associazioni attive nel territorio. nella convinzione che caratterizza questi incontri del valore del creare rete e sinergie”. Dopo un’introduzione dello psichiatra Gerardo Favaretto, interverranno Pasquale Borsellino direttore dei Servizi Sociali della Regione Veneto, Nicola Michieletto, direttore Servizio IAF Aulss2 della Marca trevigiana, il sociologo Vittorio Filippi su tema del disagio giovanile, il presidente nazionale del Forum Famiglie Adriano Bordignon e Barbara Sardella dirigente ufficio provinciale scolastico. L’incontro, aperto al pubblico e organizzato in partnership con Centromarca Banca ed Emmegi, è il terzo del ciclo sul tema della salute mentale promosso da Volontarinsieme in collaborazione e rappresentanza delle associazioni di volontariato provinciali dedicate all’area della salute mentale e dipendenze.