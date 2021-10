Ponzano, i nati nel '71 si ritrovano per festeggiare i 50 anni a Venezia

I nati nel 1971 originari di Ponzano Veneto si sono ritrovati sabato 2 ottobre per festeggiare tutti insieme il traguardo dei 50 anni. Gli organizzatori del ritrovo hanno pensato di celebrare l’evento programmando una gita in barca nella laguna veneziana, partendo da Portegrandi e navigando lungo i canali che portano fino a piazza San Marco.

I “ragazzi” hanno trascorso così tutta la giornata assieme, ricordando fatti di gioventù e tirando le somme della propria vita. Tra imprenditori di successo, tecnici affermati, mamme indaffarate non è mancato il momento topico della giornata, dove i 50enni hanno perso il battello a Venezia. Ritardo causato dalla felicità di trascorrere tutti assieme una giornata conviviale che fa perdere la cognizione del tempo. Non è mancata dunque la foto in piazza San Marco. Per più di qualcuno sono stati momenti molto emozionati visto che non s’incontravano dal periodo delle medie. Non ha voluto mancare all’appuntamento Valentina Zanier che abita ad Alba in Piemonte, aggiungendo così una nota speciale all’evento, essendo la più lontana del gruppo. Emozioni forti, legate allo stare tutti insieme e ai bei momenti trascorsi in gioventù.