Giuseppe Battiston presenta a Conegliano il suo primo film da regista

Giuseppe Battiston incontrerà il pubblico del Multisala Cinergia di Conegliano per presentare il suo primo film da regista, "Io vivo altrove!". L'appuntamento è per sabato sera, 21 gennaio, alle ore 20. I biglietti per il film e l'incontro sono già in vendita online.

Nell'ottobre del 2017 Conegliano aveva ospitato l'anteprima di un altro apprezzatissimo film interpretato dall'attore friulano: "Finché c'è Prosecco c'è speranza". Battiston ha deciso di tornare nella città del Cima per un incontro speciale con il pubblico. "Io vivo altrove!" uscirà nei cinema di tutta Italia il 19 gennaio. Il film è una commedia dolceamara liberamente ispirata all'ultimo libro incompiuto di Gustave Flaubert: "Bouvard et Pécuchet". Una storia di amicizia insolita, fuori dal tempo, girata nelle campagne di Cividale del Friuli, luoghi cari e ben conosciuti da Battiston che ha messo molto di sé in questo nuovo film. Dopo la proiezione seguirà il dibattito con l'attore-regista presente in sala, pronto a rispondere alle domande degli spettatori.

La trama del film

"Io vivo altrove!" ha come protagonisti Fausto Biasutti (interpretato dallo stesso Battiston) e Fausto Perbellini (Rolando Ravello). I due protagonisti odiano entrambi la vita nella grande città. Si conoscono per caso durante una gita per fotoamatori, diventano amici e iniziano a coltivare insieme il sogno di andare a vivere in campagna, mantenendosi con il frutto delle proprie fatiche. Quando Biasutti eredita la vecchia casa della nonna a Valvana, sulle colline del Nordest, il sogno può finalmente diventare realtà: l’accoglienza in paese, però, si dimostrerà molto meno calorosa del previsto…

Il trailer