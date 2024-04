Torna Griglie Roventi e sarà Movie Edition: appuntamento sabato 13 luglio

Ciak si gira, anzi si griglia! Il 13 luglio a partire dalle ore 20:45 in Piazza Torino a Jesolo andrà in scena la diciannovesima edizione di Griglie Roventi, il campionato di barbecue più scanzonato e irriverente di sempre che quest’anno promette succulente scorpacciate a base di… cinema! Che Movie Edition sia dunque! Il tema della sfida 2024, per la prima volta nella storia della manifestazione, è stato scelto direttamente dal pubblico sovrano tramite un contest lanciato sui social poco prima di Pasqua.

Attori protagonisti della serata saranno ovviamente i 200 cuochi amatoriali che, divisi in coppie, si contenderanno l’Oscar al miglior piatto. Per aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento dovranno conquistare l’inflessibile giuria dell’“Academy Award adriatica”, capitanata dallo chef Alessandro Silvestri e composta dal consueto pool di esperti tra giornalisti, operatori del settore, e opinion leader chiamati a decretare i vincitori sulla scorta di severissimi criteri di valutazione: una buona sceneggiatura originale, supportata da un cast convincente, da una regia d’effetto e da una presentazione impeccabile, meglio se condita – è proprio il caso di dirlo – con qualche… “effetto speciale”…. In poche parole, a trionfare saranno come sempre i grillers in grado di sposare alla perfezione sapori e consistenze, impiattamento creativo e tecnica, allegria e bravura, con un’attenzione particolare alla cottura della carne e, naturalmente, un look adeguato e attinente al mood Hollywoodiano della serata, accortezza quest’ultima che potrebbe valere un biglietto di sola andata per il podio. Insomma, ci sarà chi scommetterà sulla quantità in pieno stile kolossal, chi punterà tutto sulla leggerezza come in una bella commedia e chi omaggerà l’horror sfruttando il gusto deciso di una portata al sangue. E per i peggiori? Non mancheranno certo i “Razzie Awards” con la tradizionale “walk of shame” degli ultimi classificati cui verrà tributato un simbolico e divertente premio simpatia.

Per “cucinare” il loro personalissimo film in salsa BBQ i partecipanti avranno a disposizione un’ora di tempo, 100 barbecue Weber Q 1200 alimentati dal gas Beyfin, cappello e grembiule brandizzati “Griglie Roventi Official”, un kit di carne offerto da Maxì Supermercati e i formaggi del Caseificio Tomasoni, sponsor della gara insieme a Birra Forst per il lato beverage, mentre i professionisti di Sara Clean Management si occuperanno di ripulire l’arena dopo lo spettacolo. DJ set e intrattenimento a cura di Radio Wow.

L’evento, che verrà trasmesso in diretta Tv su Telenuovo, è ideato e organizzato da Ideeuropee con il contributo del Comune di Jesolo. Le iscrizioni si apriranno ufficialmente il 5 giugno. Nelle prossime settimane sul sito ufficiale www.griglieroventi.com e sui social verranno resi noti ulteriori dettagli. Il countdown per il red carpet più caldo dell’estate è ufficialmente cominciato…