Griglie roventi 2023, trionfa una coppia di Pero di Breda di Piave

Tanta festa, ma anche responsabilità. Per la 18a edizione di Griglie Roventi si sono radunati sabato sera in piazza Torino a Jesolo 200 griller non professionisti sotto il richiamo di colori e aromi esotici. Ma anche con l’impegno di mantenere pulita la propria postazione. La novità di questa Tropical Edition sta infatti nel premio “Griglie Lucenti”: ai concorrenti è stato chiesto di rispettare la raccolta differenziata e sprecare meno alimenti, mantenendo pulita la postazione. Una decisione voluta dagli organizzatori per contribuire positivamente alla riduzione dell’impatto ambientale.

Il premio è stato consegnato da Sara Clean Management, che andrà a pulire la casa della coppia che meglio ha saputo rispettare le indicazioni, tra cui la pulizia del barbecue Weber Q 1200 alimentato a gas Beyfin. Per i vincitori, sorpresi, è una questione di abitudine e rispetto nei confronti di chi cucina. Lo spettacolo, presentato da Daniele Belli, Michela Jay e DJ Nick di Radio Company in diretta su Telenuovo, ha portato una ventata di curiosità. Prima fra tutte, la gioiosa freschezza della showgirl, modella e attrice venezuelana Delia Duran, madrina dell’evento e grande appassionata di grigliate.

E mentre i griller deliziavano la giuria con pollo al rum giamaicano, insalata di mango e menta o piatti dai nomi evocativi come “Sogno di vacanza”, al pubblico è stata dedicata un’altra novità. Scansionando il QR Code proiettato sul palco, tutti i presenti hanno potuto accedere a un gioco collettivo a tema BBQ, realizzato da Gamindo, e vincere tanti gadget di Griglie Roventi. Ma, a distinguersi più delle altre in questa Tropical Edition, sono state tre coppie da Padova, Treviso e Belluno. Con il kit fornito da Griglie Roventi (1,4 kg di carne Maxì e formaggi Tomasoni, più acqua, vino Le Manzane e birra Forst), hanno messo d’accordo la giuria capitanata da Alessandro Silvestri del Team Venezia Chef.

Prima è arrivata una giovane coppia di Pero di Breda di Piave. Davide Gaion e Chiara Tuon hanno conquistato la vetta del podio con il loro “Ohana BBQ”. Nel menù: costine di maiale con salsa BBQ all’ananas; tacos di pollo con guacamole leggera e ketchup bianco e rosso alla banana; polpettine ripiene di formaggio spalmabile al gorgonzola e formaggio semistagionato affumicato su placca di cedro con chutney al mango e lime, e crumble tropicale. Per finire, un daiquiri rovente.

Al secondo posto, Alberto Ferretto e Fabio Bregantin di Piove di Sacco con un “Tex Mex”. Hanno fatto centro con hamburger juicy lucy con formaggio semistagionato, coleslaw e salsa BBQ homemade. Più tacos con fagioli piccanti, spinacino, salsa al gorgonzola e noci tostate da una parte, dall’altra tacos ribs, pico de gallo, panna acida, erba cipollina e jalapenos. E, ancora, tacos di pollo con salsa guacamole e pomodorini picadilly.

Terzi, Irene Giotto e Eric Lot di Lentiai (BL). Sulla loro “Weber Paradise” si sono avventate le forchette della giuria. Il motivo: un crumble di gorgonzola e taralli con hamburger al finocchietto e chiodi di garofano con salsa di mele servito su noce di cocco. Poi, costine con panna e tandoori, foglie di nocciolo con formaggio mezzano con miele di tiglio aromatizzato alla paprika dolce assieme ad ananas spolverato con del cocco. Infine, pollo in salsa kiwi, zenzero e paprika, e un gin tonic per chiudere in bellezza. A ciascuna coppia vincitrice, oltre al barbecue Weber, è stato consegnato anche un premio contenente bottiglie di vino Le Manzane, una bottiglia Forst Sixtus, carne Maxì Supermercati e Formaggi Tomasoni assortiti.