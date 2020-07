Griglie Roventi, la Digital Edition è di un trevigiano grazie alla grigliata in vigneto

Non c’è Covid che tenga, la passione per la griglia riunisce tutta Italia. Lo mostrano ancora una volta gli iscritti a Griglie Roventi, il campionato di barbeque per non professionisti che si tiene ogni anno a Jesolo. L’edizione 2020 si è svolta per la prima volta in versione “Digital Edition” con un party su Zoom: ognuno si è connesso da casa, ma ha potuto condividere la festa con tutti, grazie a una diretta social andata in scena da piazza Mazzini a Jesolo con la voce di Daniele Belli di Radio Company.

Ben 60 i team che hanno partecipato: gruppi, non singoli, perché la grande festa di Griglie si è trasformata in tante feste nelle terrazze, nei giardini, e nei campeggi di tutta Italia, dalla Sardegna a Torino, da Bergamo a Murano. I concorrenti, anche se a distanza, hanno decisamente colto lo spirito dell’evento: balli, maschere, parrucche, non è mancato l’entusiasmo. E nemmeno la carne: costicine, salsicce, costate, hamburger, condite con fiumi di salse e tante verdure.

La presidente di giuria, Angela Maci, raccolto il materiale fotografico, ha giudicato l’impiattamento e la cottura della carne. La scelta è caduta sulla spettacolare creazione di Gianluca Chiapparo, trevigiano, che insieme a una famiglia decisamente numerosa ha cucinato tra i vigneti incarnando perfettamente l’idea della Grigliata. Ha cucinato costicine in cottura lenta e chiuse in cartoccio con birra; tagliata e costata marinate con olio extravergine e spezie; pollo marinato alla birra e miele di castagne, con crema di cipolla di tropea. Ai vincitori arriverà a casa un barbeque professionale Weber, buoni spesa Maxì e birra Forst. Il premio della critica è andato invece al veronese Matteo Cavalleri, per lo stile particolarmente gourmet.

