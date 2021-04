Home Festival getta la spugna: «Arrivederci al 2022»

Sin dal 2010, anno della prima edizione, HOME Festival è stato la Casa della Musica e, soprattutto, il luogo per restituirla alle persone in un’esperienza totale e condivisa, per la comunità e il suo territorio. Da sempre, però, la sicurezza della manifestazione viene prima di tutto edato il perdurare dell’incertezza dovuta all’emergenza COVID-19, HOME Festival posticipa l’edizione prevista a Luglio di quest’anno al 2022.

«Ci troviamo costretti a ripercorrere quella strada tracciata un anno fa, comunicando che HOME Festival, come lo avete conosciuto in questi anni, non avrà luogo nell’estate 2021. Certo, succederà presto, ma non quanto avremmo voluto -dichiara il team- negli ultimi mesi tutte le nostre energie sono state impiegate a trasformare questa accettazione a cui siamo stati obbligati, in ATTITUDINE. E, nonostante la giusta attitudine non possa cambiare il presente, siamo sicuri che potrà invece plasmare il futuro. Quantomeno quello di HOME Festival e di tutti coloro che continueranno a farne parte. Lo dobbiamo alla nostra passione per la musica come esperienza e, soprattutto, alle migliaia di persone che hanno fatto di un’idea, i dieci anni di Festival che conosciamo oggi. Ritorniamo al lavoro per la migliore kermesse musicale di sempre a Venezia».

Tutti i possessori di biglietto sono già stati rimborsati l’anno scorso tramite i canali di vendita ufficiali. Per ulteriori informazioni: info@homefestival.eu