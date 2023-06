Hypnotic Club, giardino estivo all'ex Privilege: «Musica e aperitivi ogni mercoledì»

Hypnotic Club Treviso, il nuovo locale notturno che tra pochi mesi aprirà i battenti sulla Pontebbana a Villorba, annuncia una nuova location per le sere d'estate. L'idea dei titolari Alberto Chiorboli e Filippo Ongarato era quella di avviare un giardino estivo nel parcheggio del loro locale dove sono al momento in corso i lavori di ristrutturazione. Purtroppo la prima serata, in programma lo scorso 26 maggio, è stata annullata causa maltempo e, visto che anche nei prossimi giorni, non si escludono possibili temporali estivi. i due giovani hanno deciso di spostarsi lungo la Treviso-Mare a Silea, ospitati dalla Pizzeria "Da Michele", un tempo conosciuta come "Privilege". Nel piazzale esterno del locale di Silea, dalle ore 21, ogni mercoledì sera verrà quindi organizzato il format "Alter Ego", un lungo dopocena in musica destinato a segnare le notti dell'estate trevigiana con musica fino a tardi e cocktail.

Il primo appuntamento mercoledì 14 giugno con ospite in consolle Andy J. Dalle ore 21 l'ingresso sarà libero e aperto a tutti, ogni mercoledì sera gli eventi saranno garantiti anche in caso di maltempo grazie agli spazi interni della Pizzeria "Da Michele", cosa che a Villorba non sarebbe stata possibile non essendo ancora aperto l'Hypnotic Club. «Sarà un format aperto a tutti, non solo ai giovani - concludono i titolari -. Abbiamo fatto davvero il possibile per riuscire a organizzare il nostro format estivo e finalmente tra pochi giorni potremo iniziare. Ci sarà da divertirsi».