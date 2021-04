Tonino Pizza raddoppia e a Treviso apre anche "I sapori di Susi"

In via Montello ecco un nuovo panificio e gastronomia di alta qualità ispirato al nome della moglie di Tonino

«Siamo felici di annunciarvi la nostra nuova apertura. Nel pieno di un’ennesima crisi, apriamo un nuovo locale, "Sapori du Susi" in via Montello 6/b a Treviso. Siamo sempre noi, quelli che nel lontano 1995 dopo la forte crisi del 1992 aprirono la loro prima attività a Treviso: Tonino Pizza, la prima pizzeria da asporto con il forno a legna della città. Dopo la crisi del 2008 - 2010 aprimmo il ramo d’azienda Amatruda, la prima attività cittadina che produce pizze surgelate di altissima qualità e ora, nell'anno 2021 nel pieno di una delle peggiori pandemie mondiali, apriamo "Sapori di Susi" (tradizioni alimentari). E' dal 1995 che selezioniamo per la produzione delle nostre pizze i prodotti migliori, sia locali che nazionali, senza mai uscire dalla nostra filosofia sulla qualità, sempre alla ricerca del prodotto migliore sul mercato. Che ora, vista la nostra quasi trentennale esperienza di ricerca e tradizione, abbiamo deciso di offrire alla comunità attraverso il nuovo negozio che venderà i migliori prodotti a km 0, del Veneto e della Nazione».

Con questo post du Facebook Tonino Amatruda, nella giornata di giovedì, ha comunicato a tutta Treviso l'apertura del suo nuovo punto vendita subito inaugurato dal sindaco Mario Conte e dal consigliere Davide Acampora. Queste le parole del primo cittadino: «Abbiamo inaugurato in via Montello la nuova attività di Tonino Amatruda, i Sapori di Susi (ispirato dal nome della moglie), panificio e gastronomia di alta qualità. Prodotti tipici ma anche comode confezioni monoporzione! In bocca al lupo!».

«Cari clienti - conclude Amatruda - per ringraziarvi dell’affetto che ci avete dimostrato anche in questa nuova avventura da oggi fino a Pasqua il pane ve lo regaliamo noi! Dalle 18 alle 22 nel nostro punto vendita Tonino Pizza di viale Dei Cacciatori 37 a Treviso troverete un omaggio per festeggiare l’apertura di Sapori di Susi in via Montello. Vi aspettiamo!».

Gallery